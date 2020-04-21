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Ankara Haberleri: Yasağın ardından Başkent evinde

ANKARA HABERLERİ

Yasağın ardından Başkent evinde

Hürriyet Haber
21.04.2020 - 10:24 |Son Güncelleme :

Başkent’te, uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından yoğunluk yaşanmadı. Şehrin kalabalık noktalarından Kızılay Meydanı ve Ulus Heykel önünde de sessizlik hakim oldu.

Hürriyet Haber

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağın ardından Ankara'nın merkezi noktalarında yoğunluk yaşanmadı. Bazı çalışanlar işlerine gitmek için evlerinden çıkarken, toplu taşıma araçlarını da çok az vatandaş kullandı. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna rastlanmadı. Meydanlar, yürüyüş yolları ile park ve bahçelerde de sessizlik hakim oldu. Şehrin en kalabalık noktalarından olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Ulus Heykel önünde de sakinlik yaşandı.

Yasağın ardından Başkent evinde

EKİPLER UYARIYOR

Yoğun tedbirlerini sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, az sayıdaki vatandaşı da anonslarla sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Polis, alanlarda ve parklarda bulunan banklara oturulmasına da izin vermiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması kalkmasına rağmen bazı dükkanların hala kapalı olduğu, sokağa çıkan vatandaşların da salgına karşı tedbir aldıkları, maske ve eldiven taktıkları görülüyor.

KONTROLLÜ ALIŞVERİŞ

Yasağın ardından Başkent evinde

Ankara'nın en yoğun noktalarından olan ve ramazan öncesi ihtiyaçlar için ilgi görmesi beklenen Ulus Hali'nde de denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşları kontrollü bir şekilde gerekli denetimleri yaptıktan sonra alışveriş için içeri alıyor. Polisin denetimlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri de bölgede dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.

Yasağın ardından Başkent evindeEmniyet güçleri, sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor. Kızılay’ın uğrak noktalarından olan Güvenpark’ta, çarşı ve mahalle bekçileri sokak hayvanlarını besliyor.

Yasağın ardından Başkent evinde

Polis şehir içi ve dışı yol kontrol noktalarında da denetimlere devam ediyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yasağın ardından Başkent evinde hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Nisan 2020 tarihinde saat 10 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yasağın ardından Başkent evinde haberi güncellenecektir.

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