Yarın açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binasının yarın akşam gerçekleştirilecek açılışı için hazırlıklar devam ediyor. Dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ve dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel kardeşler, yarın ve sonraki akşam Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki konserde yeni binada sahne alacak. Yeni binanın dünyanın en büyük konser salonlarından biri olacağını kaydeden CSO Müdürü Özgür Balkız, şu bilgileri verdi:

DOĞAL AKUSTİK ORTAM

“Yeni binamızın açılışı sonrasında çok değişik bir konser vizyonumuz olacak. Yuvarlak bir salon yapısına sahip salonumuz, akustik. Japonya’da ve dünyanın teknoloji ülkelerinde yapılan dijital salon örneklerinden değil. Salonumuz doğal akustik ortamda çalışıyor. 2 bin 23 koltuğumuz var. Zaman içinde 2 bin 23 koltuğun yeteceğini düşünmüyoruz. Çünkü müzikseverlerin salonumuza çok büyük bir ilgisi var. Yeni binamızı, uluslararası sanat merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Berlin, Paris, New York gibi sayılı sanat merkezlerinin arasına Ankara’mızın CSO yeni binası da girecek. CSO binası, ikon bina olarak Ankara’da dünya literatürüne geçecek sanat merkezi olacak.”

Yeni binanın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.

Yeni binada 2 bin 23 koltuk kapasiteli ‘Büyük Salon’, 500 koltuk kapasiteli ‘Mavi Salon’ ve 600 kişilik ‘Tarihi CSO Salonu’, restoranlar, müze ve açık hava alanları yer alıyor.