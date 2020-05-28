Yaralı sıpa Pekmez barınakta iyileşti

Tedavi edilen ve yaraları iyileşmeye başlayan sıpaya ‘Pekmez’ adı verildi. 11 gündür merkezde bulunan ve barınağın neşesi haline gelen sıpa için ‘Pekmez’in yeri’ isimli ayrı bir alan da oluşturuldu. Pekmez, bu alanın dışında serbest olarak gezebiliyor. Belediye yetkilileri Pekmez’in iyileşmesinin ardından uygun bir sahip bulunup sahiplendirileceğini belirtti. Bugüne kadar eşek, ördek, hamster gibi sokağa bırakılan birçok hayvana ev sahipliği yapan merkez, ‘Kadife’ isimli anne eşek ile ‘Güllüşah’ ismi verilen sıpasına, ‘badem gözlü’ lakaplı kör eşeğe de ev sahipliği yapmıştı.
Geçtiğimiz günlerde kapısını açık gördüğü barınağın idari odasına giren Pekmez’e yetkililer tarafından bayram baklavası da ikram edildi.
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