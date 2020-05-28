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Ankara Haberleri: Yaralı sıpa Pekmez barınakta iyileşti

ANKARA HABERLERİ

Yaralı sıpa Pekmez barınakta iyileşti

Murat YILMAZ
28.05.2020 - 09:50 |Son Güncelleme :

Beytepe’de boş bir arazide yaralı halde bulunan sıpa Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde korumaya alındı.

Murat YILMAZ

Tedavi edilen ve yaraları iyileşmeye başlayan sıpaya ‘Pekmez’ adı verildi. 11 gündür merkezde bulunan ve barınağın neşesi haline gelen sıpa için ‘Pekmez’in yeri’ isimli ayrı bir alan da oluşturuldu. Pekmez, bu alanın dışında serbest olarak gezebiliyor. Belediye yetkilileri Pekmez’in iyileşmesinin ardından uygun bir sahip bulunup sahiplendirileceğini belirtti. Bugüne kadar eşek, ördek, hamster gibi sokağa bırakılan birçok hayvana ev sahipliği yapan merkez, ‘Kadife’ isimli anne eşek ile ‘Güllüşah’ ismi verilen sıpasına, ‘badem gözlü’ lakaplı kör eşeğe de ev sahipliği yapmıştı.

Yaralı sıpa Pekmez barınakta iyileşti
Geçtiğimiz günlerde kapısını açık gördüğü barınağın idari odasına giren Pekmez’e yetkililer tarafından bayram baklavası da ikram edildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yaralı sıpa Pekmez barınakta iyileşti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 09 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yaralı sıpa Pekmez barınakta iyileşti haberi güncellenecektir.

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