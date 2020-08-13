Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >‘Yapı ruhsatını mutlaka isteyin’

Ankara Haberleri: ‘Yapı ruhsatını mutlaka isteyin’

ANKARA HABERLERİ

‘Yapı ruhsatını mutlaka isteyin’

Murat YILMAZ
13.08.2020 - 00:25 |Son Güncelleme :

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, bazı emlak firmaları tarafından yapı ruhsatı alınmadan onaysız projelerle ön ödemeli konut satışı yapıldığını tespit ettiklerini belirterek vatandaşları uyardı: “Ön ödemeli konut alımı yapacak vatandaşlarımızın mağduriyete uğramamaları için bu tür satışlarda mutlaka yapı ruhsatı ve belediyeden resmi onaylanmış proje istemeleri gerekmektedir.”

Murat YILMAZ

Bu şekilde konut satışı yapanlara karşı gerekli yasal ve idari işlemleri başlattıklarını belirten Başkan Demirel, sosyal medyadan ve belediyenin internet sitesinden yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:

YAPI RUHSATI ALINMADAN SATILAMAZ

Ankara ili sınırlarında Etimesgut ve diğer ilçe sınırları içerisinde bir takım emlak firmaları tarafından yapı ruhsatı alınmadan onaysız projelerle ön ödemeli konut satışlarının ve yaygın bir şekilde internet üzerinden pazarlama reklamlarının yapıldığı tespit edilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 40. maddesine göre yapı ruhsatı alınmadan ön ödemeli konut satışı yapılması yasal olarak mümkün değildir.

YASAL VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ön ödemeli konut alımı yapacak vatandaşlarımızın mağduriyete uğramamaları için bu tür satışlarda mutlaka yapı ruhsatı ve belediyeden resmi onaylanmış proje istemeleri gerekmektedir. Belediyemiz tarafından İlçemiz sınırları dahilindeki yapı ruhsatı almadan konut satışı yapanlara karşı gerekli yasal ve idari işlemlere başlanmıştır. Ancak daha önce bu şekilde ön ödemeli konut alımı yapan vatandaşlarımızın da mağduriyet yaşamamaları için Tüketici Kanunu’ndaki haklarını kullanarak yasal zorunluluk olan yapı ruhsatını Tüketici Hakem Heyetleri vasıtasıyla satış yapan ilgililerinden talep etmeleri gerektiğini önemle bildiririz.”

‘Yapı ruhsatını mutlaka isteyin’
Edinilen bilgiye göre satış yapılan yerlerden birisi de Bağlıca Çevre Yolu ile Yapracık mahalleleri arasındaki bölgeler.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Yapı ruhsatını mutlaka isteyin’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Yapı ruhsatını mutlaka isteyin’ haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Atlı polisler görev başında

Atlı polisler görev başında

Vali Şahin denetledi

Vali Şahin denetledi

Park duvarları renkleniyor

Park duvarları renkleniyor

Süs havuzlarına bakım ve onarım

Süs havuzlarına bakım ve onarım

Faaliyetteki arbede yine gündemdeydi

Faaliyetteki arbede yine gündemdeydi

İlk imza Diego’dan

İlk imza Diego’dan

Yeni medya buluşması

Yeni medya buluşması

Helal size gençler

Helal size gençler

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

13 Ağustos 2020, Perşembe
  • İmsak
    04:16
  • Güneş
    05:52
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:47
  • Akşam
    19:55
  • Yatsı
    21:24
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.