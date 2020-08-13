‘Yapı ruhsatını mutlaka isteyin’

Bu şekilde konut satışı yapanlara karşı gerekli yasal ve idari işlemleri başlattıklarını belirten Başkan Demirel, sosyal medyadan ve belediyenin internet sitesinden yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:



YAPI RUHSATI ALINMADAN SATILAMAZ



“Ankara ili sınırlarında Etimesgut ve diğer ilçe sınırları içerisinde bir takım emlak firmaları tarafından yapı ruhsatı alınmadan onaysız projelerle ön ödemeli konut satışlarının ve yaygın bir şekilde internet üzerinden pazarlama reklamlarının yapıldığı tespit edilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 40. maddesine göre yapı ruhsatı alınmadan ön ödemeli konut satışı yapılması yasal olarak mümkün değildir.



YASAL VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI



Ön ödemeli konut alımı yapacak vatandaşlarımızın mağduriyete uğramamaları için bu tür satışlarda mutlaka yapı ruhsatı ve belediyeden resmi onaylanmış proje istemeleri gerekmektedir. Belediyemiz tarafından İlçemiz sınırları dahilindeki yapı ruhsatı almadan konut satışı yapanlara karşı gerekli yasal ve idari işlemlere başlanmıştır. Ancak daha önce bu şekilde ön ödemeli konut alımı yapan vatandaşlarımızın da mağduriyet yaşamamaları için Tüketici Kanunu’ndaki haklarını kullanarak yasal zorunluluk olan yapı ruhsatını Tüketici Hakem Heyetleri vasıtasıyla satış yapan ilgililerinden talep etmeleri gerektiğini önemle bildiririz.”





Edinilen bilgiye göre satış yapılan yerlerden birisi de Bağlıca Çevre Yolu ile Yapracık mahalleleri arasındaki bölgeler.