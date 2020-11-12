Yan yol için Rusya’ya 1 milyon 800 bin dolar

ABB Meclisi, kamulaştırma yetkisini Belediye Encümeni’ne verdi. Büyükelçilikle anlaşan ABB, 1 milyon 800 bin dolar bedelle yolun mülkiyetini alacak. Alanın kamulaştırılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı önceki gün Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’ne geldi. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan Meclis’e gelen yazıda Atatürk Bulvarı üzerindeki Kuğulu Alt Geçidi yan yolunda kalan Rusya Federasyonu’na ait bölümün belediyeye devri ile ilgili görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Yazıda şu bilgilere yer verildi:

TEKLİF BÜYÜKELÇİLİĞE İLETİLDİ

‘Sorunun çözümü amacıyla belediye ile Rusya Federasyonu arasında 2008 yılında imzalanan protokole ek bir protokol yapılarak arsa devir sözleşmesi yapılmasına dair teklif büyükelçiliğe iletildi. Büyükelçilik, söz konusu teklifi Rusya’daki yetkili makamlara ileteceğini, teklifin kabulü halinde belediye tarafından karşılık verilecek taşınmazın tespit edilmesi gerektiğini belediyeye bildirdi.’

OY BİRLİĞİYLE ENCÜMENE YETKİ

Başkanlık Yazısı’nda kamulaştırma işlemleri için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi talep edildi. Konuyu görüşen Meclis, yazıyı oy birliğiyle kabul ederek yan yolda kalan taşınmazın kamulaştırılması, kamulaştırılma bedeli olarak nakit veya belediye mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa edilmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verdi. 2008 yılına ait protokole ek ve diğer hususların belirlenmesi için düzenlenecek protokolleri imzalamak üzere de Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendireceği belediye personeline yetki verilmesi kararlaştırıldı.

‘KREMLİN ÇIKMAZI’ OLARAK ADLANDIRILIYORDU

2007’de Kuğulu Alt Geçidi açılırken devamındaki yan yol, Rusya Büyükelçiliği’nin arazisinde kalması nedeniyle 16 ay boyunca kapalı kalmıştı. Trafikte o dönem büyük sıkıntılara neden olan ve Büyükşehir ile büyükelçilik arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ‘Kremlin çıkmazı’ olarak adlandırılan sorun, 2008’de protokol imzalanarak kiralama yoluyla çözülmüştü.

BAŞKAN YAVAŞ ÇÖZÜM İÇİN BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

ABB Başkanı Mansur Yavaş Kuğulu Alt Geçidi’ndeki mülkiyet sorununun çözümü için Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov ile temmuz ayında bir araya gelmişti. Sosyal medyadan yemekli görüşmeye ait fotoğrafı paylaşan Başkan Yavaş, “Kiralanan Kuğulu Alt Geçidi arazisinin mülkiyet sorununu çözmek için bir görüşme yaptık. Onların sıcak misafirperverlikleri ve iş birlikleri için şükranlarımı sunmak isterim” ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜKELÇİLİK BELEDİYEYİ İCRAYA VERMİŞ

Hürriyet Ankara’nın ABB yetkililerinden aldığı bilgiye göre yan yol için 2008’de imzalanan kira protokolünde 413 metrekarelik yerin 453 metrekare olarak yanlış hesaplandığı, 2013’ten sonra da kira ödemesi yapılmaması nedeniyle de büyükelçiliğin ABB’yi icraya verdiği ortaya çıktı. ABB’den bir yetkilinin verdiği bilgiye göre süreç şöyle işledi:

-ABB ile Rusya Federasyonu arasında arsanın kullanımının yıllık 80 bin dolar karşılığında ABB’ye verilmesine ilişkin 1 Temmuz 2008’de protokol imzalandı.

-Rusya Federasyonu tarafından ABB aleyhine, protokolden kaynaklanan alacakların tahsili için 7 Kasım 2019’da icra takibi başlatıldı. ABB borca yasal süresi içerisinde itiraz etti.

-Sorunun çözümü amacıyla ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksei Erkhov arasında görüşme gerçekleştirildi ve ek bir protokol yapılarak arsa devir sözleşmesi yapılmasına dair teklif büyükelçiliğe iletildi.

-Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, yolda kalan taşınmaza yönelik Rusya Federasyonu’nun sunduğu 1 milyon 800 bin dolar bedel teklifinin belediyece ödenmesi, icra dosya borcunun da kapatılarak taşınmazın belediye adına tescil edilmesinde anlaşıldı.

-Meclis de kamulaştırmanın nakit veya belediye mülkiyetindeki taşınmazların trampa edilerek gerçekleşmesi için Encümen’e yetki verdi.