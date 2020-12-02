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Ankara Haberleri: Yağışlar azaldı barajlara gelen su miktarı düştü

ANKARA HABERLERİ

Yağışlar azaldı barajlara gelen su miktarı düştü

Murat YILMAZ
02.12.2020 - 23:42 |Son Güncelleme :

Yaz aylarında yaşanan kuraklık ve son aylarda da yağışların az olması, barajlara gelen su miktarını azalttı. Başkent’in barajlarına geçen yıl 1 Aralık’ta 303 bin 500 metreküp su gelirken, bu yılın aynı tarihinde barajlara gelen su miktarı 187 bin metreküp oldu. Barajların doluluk oranı ise yüzde 22.50.

Murat YILMAZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü kabine toplantısı sonrası bu yılki yağışların neredeyse yarı yarıya azaldığını ifade etmesinin ardından gözler barajlara çevrildi. İstanbul barajlarındaki toplam su miktarı 1 Aralık itibarıyla 205.85 milyon metreküp olarak ölçülürken, Ankara’daki barajlardaki su miktarı ise 356 milyon 560 bin metreküp oldu. Başkent’în barajlarındaki su miktarı, Ankara’nın İstanbul’dan daha iyi durumda olduğunu da gösterdi. Yaz aylarında yaşanan kuraklığın ardından son aylarda yağışların beklenenden az olması, barajlara gelen su miktarını da düşürdü. Başkent’teki barajlara geçen yıl 1 Aralık’ta 303 bin 500 metreküp su gelirken, bu yılın aynı tarihinde barajlara gelen su miktarı 187 bin metreküp oldu.

YÜZDE 22.5 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ) dijital sensörler ile anlık olarak yaptığı ölçüm raporlarına göre Başkent’in su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 1 Aralık’ta yüzde 22.50 olarak ölçüldü. Toplam hacmi 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp olan Ankara’daki barajlarda 1 Aralık itibarıyla toplamda bulunan su miktarı ise 356 milyon 560 bin metreküp oldu. Kentte, eylül ayında barajlara 7 milyon 480 bin 303 metreküp su gelirken, ekim ayında 6 milyon 912 bin 254 metreküp, kasım ayında ise 6 milyon 399 bin 930 metreküp su geldi.

Yağışlar azaldı barajlara gelen su miktarı düştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TASARRUF ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan pazartesi günü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, bu yıl yağışların neredeyse yarı yarıya azaldığına işaret ederek, “Karşı karşıya bulunduğumuz kuraklık tehlikesine dikkat çekmek istiyorum. Son 18 yılda inşa edip hizmete açtığımız 585 baraj sayesinde şu ana kadar kuraklığın etkilerinin günlük hayata yansımasının önüne geçtik” ifadelerini kullanmıştı. Yağışların mevsim normallerine dönmesi halinde yine bir sıkıntı yaşanmayacağını belirten Erdoğan, ancak her ihtimale karşı vatandaşlardan su kullanımında tasarrufa önem vermeleri çağrısında bulunmuştu.

Yağışlar azaldı barajlara gelen su miktarı düştü

ASKİ verilerine göre kentte 2 milyon 436 bin 751 abone bulunuyor.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yağışlar azaldı barajlara gelen su miktarı düştü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Aralık 2020 tarihinde saat 23 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yağışlar azaldı barajlara gelen su miktarı düştü haberi güncellenecektir.

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