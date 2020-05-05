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Ankara Haberleri: Yağış yok gelen su az

ANKARA HABERLERİ

Yağış yok gelen su az

Murat YILMAZ
05.05.2020 - 10:01 |Son Güncelleme :

Yılın ilk çeyreğinde yağışların az olması Ankara’ya su sağlayan barajlara gelen su miktarını da etkiledi. 2019’un ilk dört ayında toplam 382 milyon 279 bin metreküp suyun geldiği barajlarda bu rakam bu yıl 288 milyon 822 bin metreküple yüzde 24 daha az oldu.

Murat YILMAZ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Başkent’e su sağlayan 8 baraja 2020’nin ilk çeyreğinde yağışlarla beraber toplam 288 milyon 822 bin metreküp su geldi. 2019’da barajlara gelen toplam su miktarı 382 milyon 279 bin metreküptü. Gelen su miktarı geçen yılın ilk dört ayına göre 93 milyon 457 bin metreküple yüzde 24 daha az oldu.

NİSANDA 105 MİLYON METREKÜP

Mart ayında 157 milyon 371 bin metreküp suyun geldiği Başkent barajlarına nisan ayında 105 milyon 470 bin 350 metreküp su geldi. ASKİ’nin dijital sensörlerle online olarak anlık ölçüm yaptığı barajlardaki doluluk oranı ise 3 Mayıs’ta 1 milyon 148 bin metreküple yüzde 38 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı tarihteki doluluk oranı 1 milyon 716 bin metreküp ile yüzde 38.8’di.

GEÇEN YIL NE KADARDI BU YIL NE KADAR OLDU

Barajlara geçen yılla bu yılın ilk dört ayında gelen toplam metreküp su oranları şöyle:

2019

Ocak: 65 milyon 520 bin

Şubat: 117 milyon 838 bin

Mart: 114 milyon 906 bin

Nisan: 84 milyon 13 bin

2020

Ocak: 16 milyon 523 bin

Şubat: 94 milyon 571 bin

Mart: 157 milyon 371 bin

Nisan: 105 milyon 470 bin

HAYATİ RİSK OLUŞTURUYOR

Yağış yok gelen su az

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının artış gösterdiği yaz aylarında baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarına girilmemesi uyarısında bulundu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim gösterebilmesi, yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle zeminin çamur formunda olması, su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi, tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması sebebiyle girmek hayati risk oluşturmaktadır. Bu nedenle baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmelidir.”

 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yağış yok gelen su az hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yağış yok gelen su az haberi güncellenecektir.

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