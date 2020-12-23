Yağış yetersiz su azalıyor

Geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri büyükşehirlerin baraj doluluk oranlarını açıklamış, Başkent’in 4 buçuk ay yetecek kadar suyu olduğunu bildirmişti. Başkent’te barajların doluluk oranı yüzde 21,57’ye kadar düşerken, yetkililer vatandaşlara tasarruf konusunda çağrıda bulundu. Yunus Emre KARTAL-Erdinç TÜRKCAN-Hülya KEKLİK/İHA







TASARRUF ÖNERİLERİ

Koronavirüs salgınıyla beraber hijyenin büyük önem kazandığına ve evlerde su tüketiminin arttığına dikkat çeken Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri, Başkentlileri suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyardı. Son yılların en kurak sonbaharının geride bırakıldığına dikkat çeken bir yetkili, “Şu anda suyumuz olsa da geleceği düşünerek suyumuzu tasarruflu kullanmaya özen göstermeliyiz. Biz kayıp kaçak oranlarını düşürmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz, tespit edilen fiziki kaçaklara anında müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımızın da tasarruf konusunda daha fazla özen göstermelerini istiyoruz” dedi. ASKİ yetkilisi, vatandaşlara 8 başlıkta şu tavsiyelerde bulundu.

*Dişlerinizi fırçalarken, ellerinizi yıkarken suyu boşa akıtmayın, musluğu kapatın.

*Duş sürenizi 5 dakika azaltmanız su tüketiminize ve tasarruf yapmanıza büyük katkı sağlayacaktır.

*Duş başlığınızı su kontrolü yapabilen modellerden seçerek önemli miktarda su tasarrufu yapabilirsiniz.

*Bulaşıkları makinede yıkamak daha tasarrufludur. Elde yıkama yapıyorsanız suyu açık bırakmayın.

*Çamaşır veya bulaşıklarınızı makineleriniz tamamen dolduğunda yıkayın.

*Meyve ve sebzeleri akan su yerine kap içinde yıkayabilirsiniz. Bu suyu çiçek sulama gibi işlemlerde kullanılabilirsiniz.

*Kademeli sifon sistemlerini tercih edebilirsiniz. Bu sistemler sayesinde yılda 4 kişilik bir ailede 6 bin litre su tasarrufu sağlayabilirsiniz.

*Tesisatınızda kaçak olup olmadığı mutlaka kontrol ettirin. Bozuk musluklarınızın ve bataryalarınızın tamirini yaptırabilirsiniz.