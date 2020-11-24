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Ankara Haberleri: Yaban hayatı etkilenmeyecek

ANKARA HABERLERİ

Yaban hayatı etkilenmeyecek

Hürriyet Haber
24.11.2020 - 00:12 |Son Güncelleme :

Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli’nin şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Burayı tünel yapmadan bölünmüş yol olarak geçebilirdik ama Nallıhan Kuş Cenneti’ni korumak için bu tüneli inşa ediyoruz” dedi.

Hürriyet Haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Beypazarı-Çayırhan-Nallıhan yolundaki Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli’nin şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiye incelemesinin öncesinde Nallıhan Belediyesi ve AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Karaismailoğlu’na, AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan, Orhan Yeğin, Zeynep Yıldız ve Asuman Erdoğan da eşlik etti. Karaismailoğlu, köprü ve tünelin Nallıhan'daki yaban hayatının korunması için yapıldığını belirterek, "Buradaki çalışma, bin 262 metre uzunluğunda çift tüp tünel ve devamında 270 metre uzunluğunda çift köprüden oluşuyor. Burayı tünel yapmadan bölünmüş yol olarak geçebilirdik ama Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için bu tüneli inşa ediyoruz" dedi. Karaismailoğlu, tünel ve köprü inşaatlarının, kuşların ve yaban hayatının etkilenmemesi için büyük bir özveriyle hazırlandığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

Yaban hayatı etkilenmeyecek

DEĞER KAZANDIRACAK

"Yaptığımız bu projeler, buraya büyük değer kazandıracak ve ulaşımı daha da kolaylaştıracak. Ayrıca burası Sarıyer Barajı'nın bir kolu olan Aladağ Çayı üzerinde bulunuyor. Yine buradaki köprü ve tünel imalatları 2021 yılının sonunda tamamlayıp eksik kalan 23 kilometrelik yolun da ihalesini yaptıktan sonra Ankara-Nallıhan arası konforlu, emniyetli güvenli bir yola kavuşacak ve bölgenin de değerine değer katacak."

Yaban hayatı etkilenmeyecek

EN KISA ZAMANDA İHALESİ YAPILACAK

Proje hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Bulunduğumuz proje, Ankara-Yenikent-Ayaş-Beypazarı-Nallıhan yolu. Toplam 140 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Bunun 112 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlandı, 5 kilometresinde ise bölünmüş yol imalatları devam ediyor. Bulunduğumuz noktadan Nallıhan arasındaki 23 kilometrelik bölünmüş yol olmayan kısım. İnşallah bunun da kararını verdik ve ihale sürecini başlattık. Bu yolu da en kısa zamanda ihalesini yaparak Nallıhanlılara ve Ankaralılara kazandıracağız. Bütün dünya bir salgınla savaşırken, biz tedbirlerimiz alarak yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Nallıhan ve Ankara'daki projelerimizi tamamlayıp, vatandaşımızın hizmetine kazandırdığımızda onların yaşayacağı mutluluk bizim için bir onur olacak."

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yaban hayatı etkilenmeyecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Kasım 2020 tarihinde saat 00 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yaban hayatı etkilenmeyecek haberi güncellenecektir.

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