Vizyonunu gençlerimize anlatmalıyız

“Mustafa Kemal büyük bir komutan, başarılı bir devlet adamı olarak bir dönüm noktasında milletimize umut olmuştur. O, milletine yürekten inanmış; kurtuluş mücadelesinin başından itibaren arkasına yüce Türk milletini almıştır. Atatürk’ün azmini, vizyonunu ve mücadeleci vasıflarını gençlerimize çok iyi anlatmalıyız. Bu vatanı bize emanet bırakan tüm ecdadımıza sadakatimizi teyit etmenin yolu, istiklal ve istikbalimizi tehdit eden unsurları fark edecek ve onlara fırsat vermeyecek dirayette, çalışkan ve öz güveni yüksek nesiller yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”