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Ankara Haberleri: Vizyonunu gençlerimize anlatmalıyız

ANKARA HABERLERİ

Vizyonunu gençlerimize anlatmalıyız

Hürriyet Haber
09.11.2020 - 15:21 |Son Güncelleme :

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 82’nci yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı. Şahin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Hürriyet Haber

“Mustafa Kemal büyük bir komutan, başarılı bir devlet adamı olarak bir dönüm noktasında milletimize umut olmuştur. O, milletine yürekten inanmış; kurtuluş mücadelesinin başından itibaren arkasına yüce Türk milletini almıştır. Atatürk’ün azmini, vizyonunu ve mücadeleci vasıflarını gençlerimize çok iyi anlatmalıyız. Bu vatanı bize emanet bırakan tüm ecdadımıza sadakatimizi teyit etmenin yolu, istiklal ve istikbalimizi tehdit eden unsurları fark edecek ve onlara fırsat vermeyecek dirayette, çalışkan ve öz güveni yüksek nesiller yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vizyonunu gençlerimize anlatmalıyız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Kasım 2020 tarihinde saat 15 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vizyonunu gençlerimize anlatmalıyız haberi güncellenecektir.

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