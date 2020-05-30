‘Virüsten zarar gören belgesini saklasın’

Tarafsız denetçiler tarafından bu iddialar ispatlandığında Çin’in virüsten zarar gören ülkelere yüklü miktarda tazminat ödemesinin gündeme gelebileceğini kaydeden Gündoğan vatandaşlara “Bu nedenle virüs nedeniyle maddi ve manevi zarar gören kişi veya kuruluşlar ellerindeki belgelerini saklamalı. Virüs nedeniyle iş yerini açmayan esnaf, işini kaybeden işçiler bunlara ait belgelerini saklamalı. Yakınlarını kaybeden kişiler otopsi ve ölüm belgelerini muhafaza etmeliler. Virüs nedeniyle hastanelerde yatanlar, yoğun bakımda kalanlarda hastanede aldıkları tedavi raporlarını, eğer hastanelere ödeme yaptılarsa da bu belgelerini saklamalıdır. Elinde belgesi olmayanlar ise maddi veya manevi zararını somut bir şekilde Sulh Hukuk Mahkemeleri ile bilirkişiler kanalıyla tespit etmeleri gerekir” uyarısını yaptı.