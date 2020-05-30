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Ankara Haberleri: ‘Virüsten zarar gören belgesini saklasın’

ANKARA HABERLERİ

‘Virüsten zarar gören belgesini saklasın’

Fevzi KIZILKOYUN
30.05.2020 - 10:12 |Son Güncelleme :

Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Ali Erdem Gündoğan, koronavirüs salgınına ilişkin bilgileri gizlediği iddiası nedeniyle ABD ve Avustralya’nın başını çektiği birçok devletin Çin’e BM gözetiminde uluslararası soruşturma açılmasını istediğini hatırlattı.

Fevzi KIZILKOYUN

Tarafsız denetçiler tarafından bu iddialar ispatlandığında Çin’in virüsten zarar gören ülkelere yüklü miktarda tazminat ödemesinin gündeme gelebileceğini kaydeden Gündoğan vatandaşlara “Bu nedenle virüs nedeniyle maddi ve manevi zarar gören kişi veya kuruluşlar ellerindeki belgelerini saklamalı. Virüs nedeniyle iş yerini açmayan esnaf, işini kaybeden işçiler bunlara ait belgelerini saklamalı. Yakınlarını kaybeden kişiler otopsi ve ölüm belgelerini muhafaza etmeliler. Virüs nedeniyle hastanelerde yatanlar, yoğun bakımda kalanlarda hastanede aldıkları tedavi raporlarını, eğer hastanelere ödeme yaptılarsa da bu belgelerini saklamalıdır. Elinde belgesi olmayanlar ise maddi veya manevi zararını somut bir şekilde Sulh Hukuk Mahkemeleri ile bilirkişiler kanalıyla tespit etmeleri gerekir” uyarısını yaptı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Virüsten zarar gören belgesini saklasın’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Virüsten zarar gören belgesini saklasın’ haberi güncellenecektir.

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