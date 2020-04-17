Virüs peşinde

*Filyasyon, pozitif vakanın temas ettiği kişilere yönelik zincirleme tarama yöntemi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan 241 filyasyon ekibi, koronavirüs salgınında pozitif bir vakanın temaslarına yönelik saha araştırması yapıyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Asiye Çiğdem Şimşek, koronavirüs ile mücadelenin görünmez kahramanları filyasyon ekiplerinin çağrı merkezi ve sahadaki çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

“COVID-19 testi pozitif çıkan bir kişinin bilgileri Sağlık Bakanlığı’nca oluşturulan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) ekranına düşüyor. Bu kişiye ulaşıp, durumu hakkında bilgi veriyoruz ve hastaneye yatışını yapacağımızı söylüyoruz. OSTİM İl Sağlık Müdürlüğü binasında bulunan Kriz Koordinasyon Merkezi’ndeki Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’ndaki ekibe hastanın bilgilerini iletiyoruz.

14 GÜN TAKİP EDİLİYOR

Hasta ambulansla alınarak uygun bir pandemi hastanesine naklediliyor ve daha sonra temas ettikleri kişilerin araştırılmasına geçiyoruz. Ankara’da 241 saha timi, pozitif vakanın temas ettiği aileye ulaşıyor. Saha timleri, semptomlarının olup olmadığını soruyor daha sonra da bir sıkıntıları olduğunda aramaları için telefonlarını bırakıyor. Bir de aile hekimlerimiz her gün bu temaslıları telefonla arayarak, semptomları olup olmadığını soruyorlar ve 14 gün boyunca bu işlem sürüyor.”