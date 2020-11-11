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Ankara Haberleri: Virüs endişesi halı yıkamaya talebi arttırdı

ANKARA HABERLERİ

Virüs endişesi halı yıkamaya talebi arttırdı

Murat YILMAZ
11.11.2020 - 13:54 |Son Güncelleme :

Koronavirüs salgınıyla birlikte hijyen hassasiyetinin yoğunlaşması nedeniyle Başkent’te kuru temizleme, halı yıkama ve dezenfeksiyon alanında faaliyet gösteren işletmelerin mesaisi de arttı.

Murat YILMAZ

Ankara Kuru Temizlemeciler, Çamaşır ve Halı Yıkayıcıları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Erdal, özellikle halı yıkamacılarda büyük yoğunluk yaşandığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Ankaralıların genel anlamda hijyen hassasiyeti arttı. Esnek çalışma, insanların evlerde çalışması, özellikle üniversite öğrencilerinin Ankara’dan gitmesi nedeniyle kuru temizlemeciler olarak işlerimizde azalmalar var ancak çok kötü değiliz. Salgın nedeniyle bazı sektörlerin işleri tamamen durdu, biz onlara göre iyiyiz. İnsanlar hijyen hassasiyetiyle kuru temizlemecileri tercih ediyor. Kuru temizleme ilacı perkloretilen, plastiği bile eritir, o kadar mikrop öldürücüdür. Ayrıca 70-80 derece ısıda kuru temizleme yapılıyor.

Virüs endişesi halı yıkamaya talebi arttırdı

15-20 GÜN SONRA TESLİM

Halı yıkama alanında ise büyük bir talep artışı söz konusu. Halı yıkama işlemlerinin ardından kurutma işlemleri uzun sürebiliyor. Arkadaşlarla görüştüğümde çok yoğun olduklarını belirtiyorlar. Neredeyse bir aylığına halıyı teslim alıyorlar. Yoğunluktan bazı işletmelerce yıkanan halılar 15-20 gün sonra teslim edilebiliyor. İnsanların evde geçirdikleri sürelerin artması, ayakkabıyla virüs gelebilir düşüncesi, bebekli ve çocuklu ailelerin hassas olması ve diğer nedenlerle talep arttı. Odamıza bağlı ev ve iş yeri temizlik firmalarının bir kısmı aynı zamanda ilaçlama firmaları. Ev ve iş yeri dezenfeksiyonu için de yoğun talep yaşanıyor.” 

Virüs endişesi halı yıkamaya talebi arttırdı


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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Virüs endişesi halı yıkamaya talebi arttırdı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Kasım 2020 tarihinde saat 13 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Virüs endişesi halı yıkamaya talebi arttırdı haberi güncellenecektir.

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