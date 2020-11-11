Virüs endişesi halı yıkamaya talebi arttırdı

Ankara Kuru Temizlemeciler, Çamaşır ve Halı Yıkayıcıları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Erdal, özellikle halı yıkamacılarda büyük yoğunluk yaşandığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Ankaralıların genel anlamda hijyen hassasiyeti arttı. Esnek çalışma, insanların evlerde çalışması, özellikle üniversite öğrencilerinin Ankara’dan gitmesi nedeniyle kuru temizlemeciler olarak işlerimizde azalmalar var ancak çok kötü değiliz. Salgın nedeniyle bazı sektörlerin işleri tamamen durdu, biz onlara göre iyiyiz. İnsanlar hijyen hassasiyetiyle kuru temizlemecileri tercih ediyor. Kuru temizleme ilacı perkloretilen, plastiği bile eritir, o kadar mikrop öldürücüdür. Ayrıca 70-80 derece ısıda kuru temizleme yapılıyor.







15-20 GÜN SONRA TESLİM



Halı yıkama alanında ise büyük bir talep artışı söz konusu. Halı yıkama işlemlerinin ardından kurutma işlemleri uzun sürebiliyor. Arkadaşlarla görüştüğümde çok yoğun olduklarını belirtiyorlar. Neredeyse bir aylığına halıyı teslim alıyorlar. Yoğunluktan bazı işletmelerce yıkanan halılar 15-20 gün sonra teslim edilebiliyor. İnsanların evde geçirdikleri sürelerin artması, ayakkabıyla virüs gelebilir düşüncesi, bebekli ve çocuklu ailelerin hassas olması ve diğer nedenlerle talep arttı. Odamıza bağlı ev ve iş yeri temizlik firmalarının bir kısmı aynı zamanda ilaçlama firmaları. Ev ve iş yeri dezenfeksiyonu için de yoğun talep yaşanıyor.”









