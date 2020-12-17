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Ankara Haberleri: Vicdanları da zehirli

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Vicdanları da zehirli

DHA-AA
17.12.2020 - 00:46 |Son Güncelleme :

Eymir Gölü yakınlarındaki boş bir arazide hayvanseverlerin beslediği altı sokak köpeği zehirlenmiş halde ölü bulundu. Zehirlenen köpeklerden birinin yanındaki birer aylık dört yavru köpek ise koruma altına alındı.

DHA-AA

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Eymir Gölü yakınlarında meydana geldi. Güven Ateş adlı bir vatandaş, ağızlarından kan gelen ve yerde yatan sokak köpeklerinin cansız bedenleriyle karşılaşınca, durumu alana besleme yapmak için gelen hayvansever Aysel Cengaver’e bildirdi. Hızla araziye koşan hayvanseverler, alanda altı köpeğin cansız bedenini buldu. Ölen köpeklerden birinin yaklaşık bir ay önce doğurduğu dört yavru köpeği battaniyeye hayvanseverler, üşümemeleri için de yavruları bahçede bulunan kulübedeki sobanın yanına aldı.

Vicdanları da zehirli

HAPİS CEZASI KARARI ÇIKARILMALI

Olayla ilgili Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, “TBMM vicdanını ortaya koyup da artık hapis cezasını çıkarmadığı sürece bu zehirlenmelerin önü arkası kesilmeyecek. Hayvan Hakları Yasası’yla bir an önce hapis cezası kararı çıkarılmalı. Yoksa bu vahşetler bitmez. Suç duyurusunda bulunacağız, lakin suçluyu bulduğunuzda alacağı ceza 947 lira. Bu ne kadar caydırıcı olacak. Daha neyi bekliyorlar” dedi. İhbar üzerine alana gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri incelemede bulundu. Zehirlenen hayvanlar, belediye yetkililerince alandan toplandı. Köpeklerin kesin ölüm nedenleri, yapılacak otopsi ile belirlenecek. 

Vicdanları da zehirli

YARALI KÖPEK YALNIZ DEĞİL

* Altındağ Belediyesi, hayvanseverlerin ihbarı üzerine Kavaklı Mahallesi’nde yaralı halde bulunan sokak köpeğine sahip çıktı. Yaralı sokak köpeği, tedavisi tamamlandıktan sonra kısırlaştırılacak ve tekrar yaşam alanına bırakılacak.

Vicdanları da zehirli

BAYKUŞ YENİDEN UÇTU

* Kahramankazan Belediyesi ise kanadından yaralanmış ve uçamayacak halde bulunan bir baykuşu tedavi ederek yaşama döndürdü. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan baykuş, doğaya salındı.

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