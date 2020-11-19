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Ankara Haberleri: Ve yeni CSO binası artık gün sayıyor

ANKARA HABERLERİ

Ve yeni CSO binası artık gün sayıyor

Murat YILMAZ
19.11.2020 - 15:32 |Son Güncelleme :

Ankara’da temeli 23 yıl önce atılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın(CSO) yeni binası, 3-4 Aralık’ta düzenlenecek gala konserleriyle açılıyor.

Murat YILMAZ

Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası(CSO) Yerleşkesi açılıyor. CSO konser salonu ve koro çalışma binaları, 3-4 Aralık tarihlerindeki gala açılışı ve ardından sezon programıyla kültür-sanat hayatına ‘merhaba’ diyecek. CSO’nun internet sitesinde yaklaşık 83 milyon euro’ya mal olduğu belirtilen bina, dünyanın dört bir yanından en saygın orkestraları ve solistleri ağırlayacak. Yeni bina klasik müzikten geleneksel müziğe, dünya müziğinden popüler müziğe kadar çok zengin bir içerikle sanatseverlere hizmet verecek.

Ve yeni CSO binası artık gün sayıyor

AÇILIŞIN ARDINDAN DOLU PROGRAM

Gala açılışında dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ve dünyanın en iyi piyano ikililerinden olan Güher ve Süher Pekinel kardeşleri Şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde ağırlayacak olan CSO, bünyesine yeni katılan sanatçılarla da ilk kez müzikseverlerin karşısına çıkacak. 3-4 Aralık’taki açılış konserlerinin ardından 5 Aralık’ta İdil Biret resitali, 11 Aralık’ta Nil Venditti & Nil Kocamangil, 18 Aralık’ta Antonio Pirolli & Atakan Sarı ve 25-26 Aralık tarihlerinde ise Cemi’i Can Deliorman şefliğinde dünyaca ünlü vokal Buika ile yeni yıl konserleri gerçekleşecek. Biletler, kısa süre sonra Sanat Cep uygulaması ve biletinial.com’dan satışa açılacak.

YENİ BİNADA NELER OLACAK?

* 2023 kişilik Büyük Salon

* 500 kişilik Mavi Salon

* 600 kişilik Tarihi CSO Salonu

* 10 bin kişilik açık hava konser alanı

* CSO Müzesi

* Bir restoran ve bir kafeterya

* Çalışma ofisleri, kiralanabilir ticari alanlar, CSO dükkânı.

Ve yeni CSO binası artık gün sayıyor

Temelini 1997’de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in attığı projenin tamamlanması için yoğun bir çaba gösteren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları yakından takip ediyor ve inşaatı sık sık ziyaret ediyordu.

 

 

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