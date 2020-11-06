Vatandaşın suyla imtihanı

Mamak’ta TOKİ’nin Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Mahalleleri Kentsel Yenileme Projesi’nin 3. Etabı’ndaki evlerini 1 Eylül’de teslim alan ev sahipleri, o günden bu yana susuzluk sıkıntısı yaşıyor. 948 konutun suyu ‘yüklenici firmanın borcu olduğu’ gerekçesiyle ASKİ tarafından bağlanmayınca vatandaşlar cami çeşmesinden evlerine taşıdıkları sularla sorunu çözmeye çalışıyor. Sular akmadığı için kombilerini de çalıştıramadıklarını belirten site sakinleri yetkililerden bir an önce sorunun çözülmesi talebinde bulundu. Susuzluk nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için mağdur olduklarını belirten site sakinlerinden Zeycan Deniz, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

SUÇU BİRBİRLERİNE ATIYORLAR İDDİASI

“TOKİ’den 3 sene önce ev sahibi oldum. 1 Eylül’de de evlerimizi teslim ettiler. Eve geldik, suyumuz yok. Sorduk ‘1 Kasım’da sularınız verilecek’ dendi. Eylül ayından bu yana hala suyumuz verilmedi. Sorunun yüklenici firmada olduğunu, ‘Yüklenici firma borcunu ödemediğinden dolayı ASKİ projeyi yapıp onaylamıyor, sizde suyunuzu alamıyorsunuz’ dendi. Şimdi ise gidiyoruz, biz borcumuzu ödedik diyorlar. ASKİ’ye mesaj atıyoruz, ‘borcu ödenmemiştir’ diye mesaj geliyor. Borcun ödendiğini bize gösteren de yok, açıklayan da yok. Karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Yönetime gidiyoruz suçu yüklenici firmaya atıyor, yüklenici firmaya gidiyoruz yönetime atıyor.

VİRÜS DÖNEMİNDE EL YIKAYAMIYORUZ

Caminin çeşmesinden bidonlarımıza su doldurup evimize götürüyoruz. Virüs döneminde elimizi, yüzümüzü yıkayamıyoruz. Salgın var su yok. Hastalık kapacağız diye korkuyoruz. Abdest alıyoruz, aldığımız suyu tekrardan lavaboya kullanmak zorunda kalıyoruz. Önümüz kış, çocukları evde montlarla oturan site sakinleri var. Ben 5. katta oturuyorum, bel fıtığı hastasıyım. Bir tane suyu yukarı çıkartıncaya kadar 3 merdivende duruyorum. Herkesin evi teslim edildi ama hiçbirinde su yok. Ödemeleri almaya devam ediyorlar. Taksitlerimizi, aidatlarımızı vermeye devam ediyoruz. Günlük CİMER’e yazı yazıyoruz. Sesimiz duyulsun istiyoruz.”

ANKARA’NIN GÖBEĞİNDE MAĞDURUZ

Diğer site sakinleri ise şunları söyledi:

Hayrullah Değirmenci: “Yaklaşık 15 gündür burada oturuyorum. Müteahhit firma yönetime, yönetim müteahhit firmaya devrediyor sorunu. Sorunla ilgili hiçbir muhatap bulamıyoruz. Bizi ‘bugün yarın yapılacak’ diye oyalıyorlar. Ankara’nın göbeğinde susuz kaldık. Yönetim tıkır tıkır parasını alıyor. Bizim sorunumuz çözülsün. Taşıma suyuyla değirmen dönmüyor.”

Hakan Öztürk: “Ne suyumuz var ne de ısınabiliyoruz. Sularımız akmadığı için kombilerimiz de çalışmıyor. 948 konut var. Burası neredeyse küçük bir şehir. 2 yaşında çocuğum var. Taşıma suyuyla nereye kadar devam edebiliriz. Çocuğumu evde montla oturtuyoruz. Bir aydır çocuğunu banyo yaptıramayan insanlar var burada.”

Tuğba Akdoğan: “Suyumuz yok. 2 çocuğum var. Bir de pandemi dönemindeyiz. Virüs kapıp hasta olacağız diye çok korkuyoruz. Bırakın hijyeni, banyo yapacak suyumuz yok. Ödemeleri başlattılar ama ne suyumuz ne de asansörümüzde var. Artık evlerimize su verilsin istiyoruz.”