Vatandaşın çöp ev inadı

Altındağ Hacettepe Mahallesi’ndeki bir apartmanda tek başına yaşayan yaşlı bir vatandaş daha önce iki kere temizlenen evini, üçüncü kez çöple doldurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle tedirginlik duyan ve oluşan kokudan rahatsız olan apartman sakinleri durumu Altındağ Belediyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine içinde çöp biriktirilen eve giden Altındağ Belediyesi temizlik ekipleri, koruyucu önlemlerini alarak kötü koku oluşturan ve vatandaşların sağlığı açısından tehlike oluşturan eve müdahale etti.







RAHAT BİR NEFES ALDIK



Polislerin de eşlik ettiği ekip, daha önce iki kez temizlik yaptıkları çöp evi bir kez daha boşalttı. Evden iki kamyon dolusu çöp çıktı. Ekipler temizliğin ardından salgın hastalıklara karşı ev içerisinde ve apartmanda ilaçlama ile dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeniyle tedirgin olan apartmandaki diğer vatandaşlar temizliğin ardından “Rahat bir nefes” aldık dedi.