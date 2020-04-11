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Ankara Haberleri: Vatandaşın çöp ev inadı

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Vatandaşın çöp ev inadı

Murat YILMAZ
11.04.2020 - 09:29 |Son Güncelleme :

Altındağ’daki bir apartmanda daha önce iki kere temizlenen çöp evi, sahibi biriktirdiği ve topladığı çöplerle yeniden doldurdu. Altındağ Belediyesi ekiplerince üçüncü kez boşaltılan evden iki kamyon çöp çıktı. Koronavirüs nedeniyle tedirgin olan apartmandaki diğer vatandaşlar, “Rahat bir nefes” aldık dedi.

Murat YILMAZ

Altındağ Hacettepe Mahallesi’ndeki bir apartmanda tek başına yaşayan yaşlı bir vatandaş daha önce iki kere temizlenen evini, üçüncü kez çöple doldurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle tedirginlik duyan ve oluşan kokudan rahatsız olan apartman sakinleri durumu Altındağ Belediyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine içinde çöp biriktirilen eve giden Altındağ Belediyesi temizlik ekipleri, koruyucu önlemlerini alarak kötü koku oluşturan ve vatandaşların sağlığı açısından tehlike oluşturan eve müdahale etti.

Vatandaşın çöp ev inadı

RAHAT BİR NEFES ALDIK

Polislerin de eşlik ettiği ekip, daha önce iki kez temizlik yaptıkları çöp evi bir kez daha boşalttı. Evden iki kamyon dolusu çöp çıktı. Ekipler temizliğin ardından salgın hastalıklara karşı ev içerisinde ve apartmanda ilaçlama ile dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeniyle tedirgin olan apartmandaki diğer vatandaşlar temizliğin ardından “Rahat bir nefes” aldık dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vatandaşın çöp ev inadı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Nisan 2020 tarihinde saat 09 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vatandaşın çöp ev inadı haberi güncellenecektir.

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