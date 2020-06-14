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Ankara Haberleri: Vatandaşa sıcak yemek dağıtıldı

ANKARA HABERLERİ

Vatandaşa sıcak yemek dağıtıldı

Hürriyet Haber
14.06.2020 - 22:44 |Son Güncelleme :

Kentte önceki günlerde etkili olan sağanak dolayısıyla teyakkuzda olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kritik noktalarda konuşlanan ve 7/24 nöbet tutan ekipleriye, Başkent 153 ve Başkent Mobil üzerinden yapılan ihbarları değerlendirerek meydana gelen sel ve su baskınlarına müdahale etti.

Hürriyet Haber

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden 485 iş makinası ve bin 77 personelin sahada görev yaptığını açıkladı. ABB ekipleri ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara yardım ederek su tahliyesi ve temizlik çalışmaları için yoğun mesai harcadı. ABB zabıta ekipleri de yağıştan olumsuz etkilenen Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde 153 noktada vatandaşlara sıcak yemek dağıttı. Sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri şiddetli yağış konusunda uyaran Başkan Yavaş, “Mesai arkadaşlarımız sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskını ihtimallerine karşı ivedilikle çalışmalarını sürdürüyor. Sahadaki bin 77 personel ve 485 aracımız koordinasyon içerisinde çalışarak anında müdahalelerle olumsuzlukları gideriyoruz” dedi.

Vatandaşa sıcak yemek dağıtıldı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vatandaşa sıcak yemek dağıtıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Haziran 2020 tarihinde saat 22 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vatandaşa sıcak yemek dağıtıldı haberi güncellenecektir.

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