Vatandaşa sıcak yemek dağıtıldı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden 485 iş makinası ve bin 77 personelin sahada görev yaptığını açıkladı. ABB ekipleri ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara yardım ederek su tahliyesi ve temizlik çalışmaları için yoğun mesai harcadı. ABB zabıta ekipleri de yağıştan olumsuz etkilenen Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde 153 noktada vatandaşlara sıcak yemek dağıttı. Sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri şiddetli yağış konusunda uyaran Başkan Yavaş, “Mesai arkadaşlarımız sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskını ihtimallerine karşı ivedilikle çalışmalarını sürdürüyor. Sahadaki bin 77 personel ve 485 aracımız koordinasyon içerisinde çalışarak anında müdahalelerle olumsuzlukları gideriyoruz” dedi.







