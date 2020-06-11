Vatandaş: Yüksek ASKİ: Normal

Koronavirüs salgını nedeniyle sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemlerini 17 Mart’ta geçici süreyle durduran, abonelerin nisan ve mayıs ayı faturalarını şubat ayı tüketiminin yüzde 80’i üzerinden hesaplayan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerine 1 Haziran itibarıyla yeniden başladı. 1 Haziran’dan sonra faturaların yüksek meblağlı geldiğini belirten birçok Ankaralı abone, ASKİ’ye tepki gösterdi. Hürriyet Ankara’ya da ulaşan çok sayıda vatandaş, faturalarındaki yüksek meblağlarla ilgili şikâyetlerini iletti. Bazı vatandaşlar da faturalarını sosyal medyada paylaşarak tepkilerini dile getirdi. Su faturasının yüksek gelmesi ilgili sosyal medyadaki bazı paylaşımlar şöyle:

‘HAMAM İŞLETTİM DE BENİM Mİ HABERİM YOK’







-Son 2 ay fatura aynı 82,18 TL. Bu ay neden 305 TL? Evde tüketim de azaldı ebeveynler de memlekete gittiler. ASKİ açıklama yapmalı, 20 yıldır Çankaya’dayım böyle bir şey görmedim.

-260 TL su faturası gelmiş. Ankara Mamak Mutlu Mahallesi, hayatımda böyle ne fatura gördüm ne işittim şaka gibi.

-Aynı apartmanda komşuların faturalarına baktım. 25 metreküp 80 TL fatura gelmiş bana neden 19 metreküp 111 TL fatura geliyor? Güven sıfır! Ne yaptım evi mi yıkadım tek başıma.

-ASKİ su faturaları el yakıyor millete yardım etmiş güya. Tek yaşıyorum geçen ay 30 gelen fatura bu ay 240. Acaba hamam işlettim de benim mi haberim yok, yazıklar olsun.

SU TÜKETİM MİKTARLARI OLAĞAN DIŞI ARTTI

ASKİ Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından bilgilendirme videosu paylaşarak açıklama yaptı: “Geçirmekte olduğumuz zorlu pandemi sürecinde hem koronavirüsün yayılmasını önlemek hem de siz değerli abonelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla sayaç okuma işlemleri 17 Mart 2020 tarihinde durdurulmuştu. Halk sağlığını göz önünde bulundurarak alınmış bu kararın ardından nisan ve mayıs aylarına ait faturalarınız şubat ayı tüketimlerinizin yüzde 80’i oranında düzenlenmiştir. 1 Haziran 2020 itibarıyla resmen ilan edilen yeni normalleşme süreci ile birlikte sayaç okuma işlemlerine yeniden başlanılmıştır. Nisan ve mayıs aylarında düzenlenen faturaların dışında kalan tüketim miktarları, fiili sayaç okuma işlemleri yapılarak faturalandırılmaktadır. Özellikle bu süreç içerisinde yaşanan hijyen hassasiyeti nedeniyle meskenlerdeki su tüketim miktarlarının olağan dışı artış gösterdiği de anlaşılmaktadır.”

ENDEKSTE TUTARSIZLIK VARSA BİLDİRİN

ASKİ ayrıca abonelere, “Faturanızda görüntülenen sayaca ait son endeks ile sayacınızın üzerindeki son endeks arasında tutarsızlık olduğunu tespit ettiğiniz takdirde bilgiedinme@aski.gov.tr, Başkent Mobil, Başkent 153, ASKİ Çağrı Merkezi ve ASKİ WhatsApp hattı aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz” bilgilendirmesi de yaptı.