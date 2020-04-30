Valilik’ten belediyelere ‘Kaçak Hobi’ uyarısı

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, sokağa çıkma yasakları Ankara’da kent merkezine uzak noktalarda yer alan hobi bahçelerini daha da popüler hale getirdi. Belediyelerin salgınla mücadeleye ağırlık vermesini fırsat bilen bazı uyanıkların da, hobi bahçelerinde kaçak yapılaşmaya gittikleri ortaya çıktı. Ankara Valiliği de ‘Ankara’nın ilçelerinde kaçak yapılar yapıldığı ve hobi bahçelerinde aykırı uygulamalar olduğu’ yönündeki şikâyetler üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 ilçe belediyesi ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yazı göndererek bu süreçte bu tür faaliyetlere fırsat verilmemesini ve denetim yapılmasını istedi.

ÇOK SAYIDA ŞİKÂYET ULAŞMAKTA

“Ülkemizce COVID-19 pandemisi ile mücadele edilmekte olan son günlerde ilçelerimizde kaçak yapılar yapılmakta olduğu, hobi bahçelerinde aykırı uygulamalar olduğu şekillerde valiliğimize pek çok şikâyet ulaşmaktadır” bilgisinin yer aldığı yazıda, 31 Aralık 2017 tarihi öncesinde yapılmış imara aykırılıkların kayıt altına alınması için getirilen imar barışı uygulamasına değinildi ve yapı kayıt belgesi başvurularının 15 Haziran 2019’da sona erdiği hatırlatıldı.

FIRSAT VERMEMEK İÇİN DENETİM

Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında ilçelerde kaçak yapılar ve imara aykırı faaliyetler ile ilgili her türlü denetim yetkisinin ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediye başkanlıklarına ait olduğunu da hatırlatan Ankara Valiliği, hobi bahçelerindeki kaçak faaliyetlere fırsat verilmemesi için belediyeler tarafından denetim yapılmasını istedi. Valilik ayrıca belediyelerden yapılan iş ve işlemlerle ilgili de bilgi verilmesini talep etti.

4 GÜNLÜK YASAKTA YAPI DİKENLER VAR

Valiliğin yazısının ardından belediyeler de kendi sorumluluk alanlarında yer alan hobi bahçelerini yakın takibe aldı. Ankara’daki farklı belediyelerden yetkililer denetimlerin zaten yapıldığını daha da sıklaştırılacağını kaydetti. Bir yetkili, “4 günlük sokağa çıkma yasağında 4 günde bahçenin içine yapı dikenler var” dedi.



ÖNCE UYARILIYOR DEVAM EDERSE CEZA UYGULANIYOR

Belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre hobi bahçeleriyle ilgili süreç şöyle işliyor: Ekipler, hobi bahçelerinin bulunduğu bölgelerde sürekli devriye halinde geziyor. Eğer kaçak bir yapılaşma görürlerse, arsa sahibi önce durdurması yönünde uyarılıyor. Eğer devam ettiği tespit edilirse fotoğraflanarak encümene havale ediliyor. Encümen de arsanın metrekaresi, binanın cinsi ve binanın metrekaresi üzerinden ceza kararı veriyor. Encümen kararıyla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazı yazılıyor. Tapuya şerh konuluyor arsanın satışı yapılamıyor. Sonraki süreç ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde devam ediyor.

GEÇEN YIL YIKILMIŞTI







Kaçak hobi bahçelerini yakın takibe alan Altındağ Belediyesi mahalle statüsündeki 5 köyde yapılan izinsiz kaçak hobi bahçelerini geçtiğimiz aralık ayında yıkmıştı. Hürriyet Ankara da yıkımları 19 Aralık 2019’da ‘Kaçak hobi’ manşetiyle gündeme taşımıştı.

HOBİ BAHÇESİ DENİLİYOR BİR BAKIYORSUNUZ VİLLA YÜKSELİYOR







Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de hobi bahçelerinin tarım arazilerini yok ettiğini belirterek “İsmine hobi bahçesi deniliyor ancak, içine bir bakıyorsunuz villa yükseliyor, havuz yapılıyor; ya da iki tane domates, üç tane biber ekerek koca tarım arazisi mahvediliyor” ifadelerini kullanmıştı. Hürriyet Ankara, Şimşek’in açıklamalarını 21 Ağustos 2019’da ‘Tarıma hobi darbesi’ manşetiyle vermişti.

Altındağ Belediyesi mahalle statüsündeki 5 köyde yapılan izinsiz kaçak hobi bahçelerini geçtiğimiz aralık ayında böyle yıkmıştı.