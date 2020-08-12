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Ankara Haberleri: Vali Şahin denetledi

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Vali Şahin denetledi

Bayram TÜRÜDÜ/İHA
12.08.2020 - 00:26 |Son Güncelleme :

Mamak’ta koronavirüs denetimlerine katılan Vali Vasip Şahin, “Açık ya da eksik yakalayıp cezalandırmak gibi bir niyetimiz yok. Denetimin amacı, alınan tedbir kararlarının vatandaş nezdinde uygulanabilirliğini arttırmak” dedi.

Bayram TÜRÜDÜ/İHA

Mamak’ta koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, dükkânları gezerek, esnafı maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. İçişleri Bakanlığı’nca COVID-19 ile mücadeleye yönelik olarak başlatılan 10 günlük özel denetimler kapsamında iş yerlerinde alınan önlemleri inceleyen Vali Şahin, “Bu denetimin amacı, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve devletimizin almış olduğu tedbir kararlarının vatandaş nezdinde uygulanabilirliğini arttırmak” dedi. Vatandaşın, iş yeri sahiplerinin özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarını içselleştirmesi ve bu bilincin oluşturulması için çalıştıklarını ifade eden Vali Şahin, şunları söyledi:

Vali Şahin denetledi

BAŞARILI GÜNLERE DÖNELİM

Açık ya da eksik yakalayıp cezalandırmak gibi bir niyetimiz yok. Öncelikle vatandaş ve işletme sahiplerinin duyarlı olmasını bekliyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımız kurallara uyuyor ama şu da bir gerçek ki bu pandemi maalesef artış eğilimine girdi. Bunu tekrar eskiye döndürüp başarılı günlerimize dönmemiz çok mümkün. Bunun için birazcık daha dikkat, gayret ve sabır gerekli. Biliyoruz yaz günü maske takmak ve bir takım konularda sabırlı davranmak zor ama bu sadece kendimiz için değil sevdiklerimiz için, ülkemizin, milletimizin sağlık ve geleceği için yapmamız gereken bir fedakarlık.”

TANIMADIĞIMIZ BİR DÜŞMAN

Bu mücadeleyi bir cephe mücadelesi gibi kabul etmek gerektiğini belirten Vali Şahin, “Tanımadığımız bir düşmanla mücadele ediyoruz. herkes üzerine düşen fedakarlığı hiçbir ihmale ve rehavete kapılmadan yerine getirmeli. Bu mücadeleyi risk ve tehdit durumu olmaktan çıkana kadar yürüteceğiz. Bunun bugünü yarını yok. Bitiş zamanına kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vali Şahin denetledi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vali Şahin denetledi haberi güncellenecektir.

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