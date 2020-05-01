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Ankara Haberleri: Vaka yoğunluğu merkezde yüksek çevrede düşük

ANKARA HABERLERİ

Vaka yoğunluğu merkezde yüksek çevrede düşük

Sedat CENİKLİ
01.05.2020 - 04:52 |Son Güncelleme :

‘Hayat Eve Sığar’ telefon uygulamasına gelen güncelleme sayesinde Ankara’nın koronavirüs haritası da çıkmış oldu. Kırmızı ve yeşil arasındaki renk geçişleriyle gösterilen ısı haritasına göre merkezde ‘yüksek riskli bölge’ler bulunurken, merkezden uzaklaştıkça yoğunluk görülmüyor.

Sedat CENİKLİ

Sağlık Bakanlığı’nın, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgın riskini en aza indirebilmek amacıyla daha önce uygulamaya soktuğu ‘Hayat Eve Sığar’ adlı telefon uygulaması güncellendi. Konum bilgisine göre kullanıcılara yakın çevresinde bulunan ‘testi pozitif çıkmış vaka yoğunluğu’ hakkında bilgi veren uygulamaya gelen yeni güncelleme sayesinde vatandaşlar artık istedikleri yer hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Uygulamaya giriş yapılarak, kırmızı ile yeşil arasındaki renk geçişleriyle yüksek ve düşük riskli bölgeler hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

KIRMIZIDAN YEŞİLE YOĞUNLUK HALKASI

Güncellemeyle birlikte Başkent’in koronavirüs haritası da çıkmış oldu. Buna göre kentin en kalabalık bölgelerinden Kızılay ve Ulus meydanları ile merkez ilçelerdeki birkaç noktada vaka sayısı yoğun. Kırmızı halka içine alınan semtler için ‘yüksek riskli bölge’ uyarısı yapılıyor. Ancak vaka yoğunluğu, merkezden uzaklaştıkça azalıyor ve renk, ‘düşük riskli bölge’ anlamına gelen yeşile dönüyor. Kentin büyük bir kısmının haritası ise vaka olmadığı için renksiz olarak görünüyor.

YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELER

Vaka yoğunluğu, bazı semtlerinde ‘yüksek riskli’ olan merkez ilçelerdeki son durum şöyle:

* Altındağ: Ulus meydanı ile Plevne, Oruç Reis, Bent Deresi caddeleri çevresinde yüksek riskli bölgeler olduğu görülüyor. İlçenin tamamında vaka yoğunluğu bulunmazken; bazı semtler de daha az riskli bölge gurubunda yer alıyor.

Vaka yoğunluğu merkezde yüksek çevrede düşük

* Çankaya: Kızılay Meydanı, Atakule’nin olduğu bölge, Bağlar, Reşit Galip, Filistin caddeleri ile Turan Güneş, Doğukent bulvarlarındaki farklı noktalar yüksek riskli bölge olarak; bu semtlerin çevreleri de daha az riskli bölgeler olduğu görülüyor. Vaka yoğunluğu ilçenin tamamında bulunmuyor.

Vaka yoğunluğu merkezde yüksek çevrede düşük

* Etimesgut: Ahimesud Bulvarı ile Hikmet Özer, Şehit Hasan Özer, Atilla Eşer ve İstasyon caddelerini içine alan semt yüksek riskli bölge olarak görülüyor. İlçenin geri kalanında vaka yoğunluğu görülmüyor.

Vaka yoğunluğu merkezde yüksek çevrede düşük

* Gölbaşı: Cumhuriyet ve Şehit Selami Atabey caddelerindeki iki nokta dışında yüksek riskli bölge bulunmuyor. Diğer ilçelere göre vaka yoğunluğu daha az.

Vaka yoğunluğu merkezde yüksek çevrede düşük

* Keçiören: Kızlarpınarı, Gazeller, Gün Sazak, Selçuk caddelerindeki farklı noktalar yüksek riskli bölgeler olarak; bu caddelerin çevrelerinin de daha az riskli bölgeler olduğu görülüyor. Vaka yoğunluğu ilçenin tamamında bulunmuyor.

Vaka yoğunluğu merkezde yüksek çevrede düşük

* Mamak: Natoyolu, Neşet Ertaş, Anadolu ve Hoca caddelerindeki farklı noktalar ile ve Cebeci Asri Mezarlığı çevresinde yüksek riskli bölgeler olarak; çevresinin ise daha az riskli bölgeler olduğu görülüyor. Vaka yoğunluğu ilçenin tamamında bulunmuyor.

Vaka yoğunluğu merkezde yüksek çevrede düşük

* Sincan: Ahimesud Bulvarı ile Buhara, Yaşar Kemal, Sanayi, Vatan caddelerini içine alan semtte ve Ahmet Andiçen Caddesi’nde bir bölge yüksek riskli bölge olarak görülüyor. Vaka yoğunluğu ilçenin tamamında bulunmuyor.

Vaka yoğunluğu merkezde yüksek çevrede düşük

* Yenimahalle: Selçuklu, İvedik ve Kızılcahamam caddeleri ile çevresindeki farklı noktalar yüksek riskli bölgeler olarak; etraflarının ise daha az riskli bölgeler olduğu görülüyor. Vaka yoğunluğu ilçenin tamamında bulunmuyor.

Vaka yoğunluğu merkezde yüksek çevrede düşük

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vaka yoğunluğu merkezde yüksek çevrede düşük hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Mayıs 2020 tarihinde saat 04 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vaka yoğunluğu merkezde yüksek çevrede düşük haberi güncellenecektir.

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