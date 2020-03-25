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Ankara Haberleri: Uyarılar işe yaradı toplu taşıma azaldı

ANKARA HABERLERİ

Uyarılar işe yaradı toplu taşıma azaldı

Hürriyet Haber
25.03.2020 - 09:59 |Son Güncelleme :

Ankara’da EGO, raylı sistemler ile özel halk otobüslerindeki toplam yolcu sayısı, 2 Mart’ta 1 milyon 696 bin 595 iken 23 Mart’ta 338 bin 74’e kadar düştü.

Hürriyet Haber

Ankara’da koronavirüs tedbirleri için ‘evinde kal’ çağrıları, teleferik hattının kapatılması, 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kart kullanımının da askıya alınması ve sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle toplu taşıma araçlarının kullanımında ciddi oranda düşüş yaşandı. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların sayısının Mart ayı içinde yüzde 80’nin üzerinde azaldığı dikkat çekti. EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı verilerine göre, 2-23 Mart tarihleri arasında Ankarakart kullanımı toplu taşıma araçlarında günden güne azaldı. Başkent’te toplu taşıma araçlarını (EGO otobüsleri, teleferik, ANKARAY, metro, ÖTA, ÖHO ve Başkentray) kullanan toplam yolcu sayısı, 2 Mart’ta 1 milyon 696 bin 595 iken 23 Mart’ta 338 bin 74’e kadar düştü.

Uyarılar işe yaradı toplu taşıma azaldı

METRO GİRİŞİNE TERMAL KAMERA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs bulaşma riskini en aza indirmek için AŞTİ’de başlattığı termal kamera uygulamasını metro istasyonlarında da hayata geçirecek. Pilot uygulama olarak önümüzdeki günlerde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro İstasyonu’nda termal kameralar kurulacak. Vatandaşların ateşlerinin anlık ölçüleceği uygulama kapsamında, vücut ısısı 37.5 derece ve üzerinde olan Ankaralılar, maske verilerek en yakın 112 Acil Servis ekiplerine yönlendirilecek.

OTOBÜSLERE DENETİM GİRİŞ-ÇIKIŞA İNDİRİM

İçişleri Bakanlığı’nın, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik denetimlere başlandı. Ankara polisi de AŞTİ’de denetim yaparak otobüslerde yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş, AŞTİ’ye giriş yapan otobüslerden çıkışta alınan ücretlerin yarı yarıya düşürüldüğünü duyurdu. İçişleri Bakanlığı’nın otobüsler için çıkardığı genelgeyi hatırlatan Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Esnafımıza destek olmak amacıyla, İçişleri Bakanlığı’nın şehirlerarası otobüs taşımacılığında yolcu sayısının yarıya indirilmesi hakkındaki genelge yürürlükte olduğu sürece, AŞTİ’de şehirlerarası otobüs giriş-çıkış ücretleri yarı oranında düşürülmüştür” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Uyarılar işe yaradı toplu taşıma azaldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Mart 2020 tarihinde saat 09 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Uyarılar işe yaradı toplu taşıma azaldı haberi güncellenecektir.

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