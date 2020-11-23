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Ankara Haberleri: Uyana teşekkür uymayana uyarı

ANKARA HABERLERİ

Uyana teşekkür uymayana uyarı

Hürriyet Haber
23.11.2020 - 23:59 |Son Güncelleme :

Ankara Valisi Vasip Şahin, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kurallara uyanlara teşekkür ederken; ihlal edenleri de uyardı.

Hürriyet Haber

Vali Şahin, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Sokağa çıkma kısıtlamasına özenle uyan milyonlarca Ankaralı hemşehrimize teşekkür ediyor, kısıtlama kuralını ihlal eden az sayıdaki hemşehrimizden bundan sonra kurallara daha dikkatle riayet etmesini bekliyoruz. Mücadeleyi, ancak birlikte kazanabiliriz! #Temizlik #Maske #Mesafe” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Uyana teşekkür uymayana uyarı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Kasım 2020 tarihinde saat 23 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Uyana teşekkür uymayana uyarı haberi güncellenecektir.

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