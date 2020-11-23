Uyana teşekkür uymayana uyarı

Vali Şahin, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Sokağa çıkma kısıtlamasına özenle uyan milyonlarca Ankaralı hemşehrimize teşekkür ediyor, kısıtlama kuralını ihlal eden az sayıdaki hemşehrimizden bundan sonra kurallara daha dikkatle riayet etmesini bekliyoruz. Mücadeleyi, ancak birlikte kazanabiliriz! #Temizlik #Maske #Mesafe” ifadelerini kullandı.
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