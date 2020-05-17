Üstü dönüştü altı kaldı

EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs seferlerinin yetersiz, altyapının da gecekondu döneminden kalma olduğuna dikkat çeken Bayram, şunları söyledi:

“Mahallemizin şehir merkezi ile ulaşımı dolmuş ve belediye otobüsleri ile yapılmakta. Ancak belediye otobüslerinin sefer sayıları artırılmalı. Mahallemizin altyapısı, gecekondu bölgesi zamanından kalan altyapı ile idare etmekte. Konum itibarıyla engebeli bir fiziki yapıya sahip olduğu için çoğu sokağımızın da asfalt eksiği var. Büyükşehir Belediyesi’nden şimdiye kadar yeterli desteği alamadık.

NÖBETÇİ ECZANE YOK, MERKEZ YETERSİZ

Bir diğer konu da sağlık alanında. Nüfusumuz her geçen yıl artış trendi izlemekte. 2007’de 17 bin 506 kişi yaşamaktayken, 2019 sonu itibarıyla bu sayı 45 bin 729’a ulaşmıştır. Buna rağmen bir tane sağlık merkezi var ve bu da mahallemize hizmette yetersiz kalmaktadır. 10 kadar da eczane olmasına rağmen geceleri ve tatil günlerinde nöbetçi eczane uygulaması yapılmamaktadır. Mahalle halkımız, ilaçlara ulaşmakta sıkıntı çekmektedir.”