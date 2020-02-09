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Ankara Haberleri: Üst geçitte mahkemelik olan esnaf: Yeni proje ile mağduriyet giderilebilir

ANKARA HABERLERİ

Üst geçitte mahkemelik olan esnaf: Yeni proje ile mağduriyet giderilebilir

Murat YILMAZ
09.02.2020 - 09:45 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ‘Yapısal ömrünü tamamladığı’ gerekçesiyle sökmek istediği Kızılay Ziya Gökalp ve Selanik caddeleri kesişimindeki üst geçitle ilgili mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı alan işletme sahibi de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Murat YILMAZ

Davacı işletmenin avukatı Cumali Korkmaz, “İş yerlerinin korunarak faaliyetlerine devam etmesine dair yeni bir proje sunulması ve esnafa yaşatılan mağduriyetin giderilmesi sağlanabilir” dedi. 13 Aralık Cuma gecesi üst geçidin kaldırım taşlarının sökümü esnasında iş yerlerinin zarar gördüğünü belirten davacı Oğuz Tekmen de neden dava açtıklarını şöyle anlattı: “Sabah bu durumu fark edince neye uğradığımızı anlayamadık. Hafta başından itibaren de hukuki mücadelemizi sürdürerek yeni bir dava sürecine girdik. İş yerimizin, fiziki yapısı itibarıyla üst geçit ile bütünleşik olduğunu belirttik. Üst geçidin bir kısmının veya tamamının yıkılmasının iş yerinin de yıkılması olduğunu, bir kısmı yıkılsa dahi kalan parçaların çirkin bir görüntü oluşturacağını ilettik. İnsanların yoğun olarak üst geçidi kullandıklarını, üst geçit olmazsa yoldan karşıya geçmeye çalışan insanlara arabaların çarparak kaza meydana geleceğini, üst geçidin vatandaşlar için gerekli olduğunu defaatle söylememize rağmen haksız ve hukuka aykırı yıkıma devam edileceği söylendi. Mahkemeye başvurmak dışında bir yol bırakılmadı.”

CAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Avukat Cumali Korkmaz ise şunları söyledi: “İdare tarafından başlatılan süreç başından itibaren açıkça hukuka aykırıydı. Zira yıkım gerçekleştikten sonra meydana gelecek zararların telafi edilemeyeceği gün kadar aşikardır. İdare mahkemeleri idarenin yerine geçip yıkılan bir binayı inşa edemez veya idareye ‘inşa et’ talimatı veremez. Bu nedenlerle yıkımın yürütmesi durdurulmuştur. Üst geçidin varlığı insanların can güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Yıkımın gerçekleşmesi halinde civarda çirkin bir görüntü oluşacaktır. Belediye ile masaya oturularak makul bir çalışma kapsamında iş yerlerinin korunarak faaliyetlerine devam etmesine dair yeni bir proje sunulması ve esnafa yaşatılan mağduriyetin giderilmesi sağlanabilir. Dava süreçleri son bularak esnaf dostu anlayışın Büyükşehir Belediyesi’nde hakim olduğunun ortaya konabileceğini düşünmekteyiz. Başkan Mansur Yavaş’a itimat etmekteyiz. Önceki dönemin hukuka aykırı yaklaşımını sürdürmemesini talep etmekteyiz.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

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