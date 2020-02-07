 Üst geçidin sökümü mahkemelik oldu

Mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten ABB’den bir yetkili şunları söyledi: “Üst geçit ekonomik olarak kullanım ömrünü tamamlamış durumda. Zaten kullanılmayan da bir üst geçit. Yıkımı için harekete geçtik ancak üst geçidin ayaklarında faaliyet gösteren iki tane dükkân mahkemeye başvurdu. Yürütmeyi durdurma kararı alındı. Mahkeme süreci devam ediyor. Mahkemeden olumlu karar çıkması halinde sökümünü gerçekleştireceğiz.”
PANO SÖKÜLDÜ PANKART ASILDI
Üst geçitteki reklam panosu sökülürken üst geçide vatandaşları bilgilendirmek için “Yapısal ömrünü tamamlamış olan bu yaya üst geçidi İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına istinaden sökülememektedir. Kamuoyuna duyurulur” yazılı pankart da asıldı.
Üst geçidin hemen altında yaya geçidi de bulunuyor.
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