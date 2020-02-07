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Ankara Haberleri: Üst geçidin sökümü mahkemelik oldu

ANKARA HABERLERİ

Üst geçidin sökümü mahkemelik oldu

Murat YILMAZ
07.02.2020 - 15:33 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kızılay’da Ziya Gökalp ve Selanik caddeleri kesişiminde bulunan yaya üst geçidini, ‘Yapısal ömrünü tamamladığı’ gerekçesiyle sökmek istedi. Ancak üst geçidin altında faaliyet gösteren iki işletme, konuyu mahkemeye taşıdı. İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurunca üst geçit sökülemedi.

Murat YILMAZ

Mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten ABB’den bir yetkili şunları söyledi: “Üst geçit ekonomik olarak kullanım ömrünü tamamlamış durumda. Zaten kullanılmayan da bir üst geçit. Yıkımı için harekete geçtik ancak üst geçidin ayaklarında faaliyet gösteren iki tane dükkân mahkemeye başvurdu. Yürütmeyi durdurma kararı alındı. Mahkeme süreci devam ediyor. Mahkemeden olumlu karar çıkması halinde sökümünü gerçekleştireceğiz.”

PANO SÖKÜLDÜ PANKART ASILDI

Üst geçitteki reklam panosu sökülürken üst geçide vatandaşları bilgilendirmek için “Yapısal ömrünü tamamlamış olan bu yaya üst geçidi İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına istinaden sökülememektedir. Kamuoyuna duyurulur” yazılı pankart da asıldı. 

 Üst geçidin sökümü mahkemelik oldu

Üst geçidin hemen altında yaya geçidi de bulunuyor.

 

 

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Üst geçidin sökümü mahkemelik oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Şubat 2020 tarihinde saat 15 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Üst geçidin sökümü mahkemelik oldu haberi güncellenecektir.

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