Üniversite hastanelerinde Sağlık Market dönemi

Ankara, Hacettepe, Gazi, Ege, Cerrahpaşa, Çukurova üniversiteleri rektörleri ve başhekimlerinden oluşan Üniversite Hastaneleri Çözüm Grubu ile DMO arasında ‘Tedarik İşbirliği Protokolü’ imzalandığını anlatan Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Başkanı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, “Üniversite hastaneleri, tıbbi ürün ve malzemeleri Sağlık Market’ten temin edebilecek” dedi. İbiş, şu bilgileri paylaştı:

MALİ ÇIKMAZ İÇİNDEYDİ

"Böylece üniversite hastanelerinde akıllı satın alma başladı. Protokol ile üniversitelere bağlı hastanelerin, sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları ve Sağlık Market'e konu olan ilaçlarla tıbbi malzemelerin DMO aracılığıyla temin edilmesi sağlanacak. Devlet üniversite hastaneleri, uzun yıllardır mali açıdan çıkmaz içindeydi. Bu çıkmazın en önemli sebebi giderlerde yıllar içerisinde gerçekleşen büyük artışlara karşın gelir kalemlerinin ödemeye esas fiyatlarında aynı oranda artış olmaması. Son 5 yıl içerisinde giderlerde yüzde 300 hatta 400'lere varan artışlar gerçekleşti.

BİR HAFTA İÇİNDE TAHSİLAT AVANTAJI

Bizler üniversite hastaneleri olarak bu çıkmazı ilk etapta azaltmak ve daha sonra ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelir-gider eşitsizliğinin önüne geçmek, tedarikte kamusal avantaj sağlamak ve personel ihtiyaçlarını sağlıklı bir zemine taşımak öncelikli amaçlarımızdan. DMO Genel Müdürlüğü altında Sağlık Market olarak anılan sisteme üniversite hastanelerinin de dahil edilmesiyle kamuda referans fiyatların oluşması, basit süreçlerle iş yükünün azalması, hızlı tedarik ile güvenilir ve şeffaf alım süreci gibi avantajlar söz konusu olacak. Ayrıca firmalar için de tüm kamu pazarına online ulaşma, hızlı sipariş alma ve teslimat, teslimattan sonra en fazla bir hafta içerisinde tahsilat yapma gibi avantajlar da sunulacak."

YETKİLENDİRİLMİŞ BAYİLER BAŞVURABİLECEK

Sağlık Market uygulamasının hayata geçirilmesi ile sektörde yaşanan sıkıntıların ciddi oranda çözülebileceği görüşünü dile getiren İbiş, "Sağlık Market'e üretici (imalatçı), ithalatçı (yetkili temsilci) veya yetkilendirilmiş bayiler (yetkili satıcılar) başvurabilecek. Başvuruda bulunacak üretici, ithalatçı, veya yetkilendirilmiş bayilerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na veya Ürün Takip Sistemi’ne kayıtlı olması gerekiyor” sözlerine yer verdi.

YABANCI ÖĞRENCİLER TÜRKİYE’Yİ FOTOĞRAFLAYACAK

TCDD Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi arasında 21 Ocak’ta imzalanan ‘Uluslararası Öğrencilerin Seyahati’ protokolü kapsamında Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrenciler, Ankara Garı’nda düzenlenen törenle Turistik Doğu Ekspresi ile Kars’a gönderildi. TCDD Genel Müdürü Kamuran Yazıcı ile Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in uğurladığı öğrenciler, seyehatleri esnasında Türkiye’nin güzelliklerini fotoğraflayarak, ülkenin tanıtımına katkı sağlayacak.

Seyahate, İtalya, Polonya, Estonya, Küba, Kazakistan, Mısır, Afganistan, Sao Tome ve Pirincipe, Arnavutluk, Çad, Fas’tan 18 öğrenci katılıyor.