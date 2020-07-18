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Ankara Haberleri: ‘Umut’umuzu kaybettik

ANKARA HABERLERİ

‘Umut’umuzu kaybettik

Sedat CENİKLİ
18.07.2020 - 01:21 |Son Güncelleme :

Geçen ay YKS’ye giren ve üniversiteli olma hayali kuran 19 yaşındaki Umut Gündüz, bisikletiyle evine dönerken arkadan gelen alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu feci olayın ardından Ankara’daki bisikletçiler isyan etti: “Sesimizin duyulması için daha ne kadar ölmemiz gerekiyor? Biz artık umudumuzu kaybettik.”

Sedat CENİKLİ

Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği(ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş, çarşamba günü meydana gelen olayla ilgili olayı ‘kaza değil, cinayet’ olarak nitelendirdiklerini söyledi. Hukuki süreç başlattıklarını belirten Yumrutaş, önceki yıllarda da araçların karıştığı trafik kazalarında bisikletçilerin hayatını kaybettiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

‘Umut’umuzu kaybettik

45 DAKİKA SÜREN YAŞAM SAVAŞI

“Alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü arkadan çarpıyor ancak durmayıp kaçıyor. O sırada Umut’un yanındaki arkadaşımız yardım etmek için bisikletinden indiğinde başka bir araç da çarpıyor. İkinci aracın sürücüsü ve arkadaşımız hemen ambulansı arıyor ama maalesef Umut, hastaneye kaldırıldıktan 45 dakika sonra hayatını kaybediyor. Kaçan aracın sürücüsü, olay yerinde düşen plakasından bulunup yakalanıyor.

OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Ankaralı bisikletçiler olarak olayın peşini bırakmayacağız. Bu cinayeti gerçekleştirenin hukuki olarak en büyük cezayı alması için işlemlerimizi başlattık. Maalesef bu ilk değil ancak son bulsun istiyoruz. Önceki yıllarda da arkadaşlarımızı benzer şekilde kaybettik. Umut’u da kaybettik. Sesimizin duyulması için daha ne kadar ölmemiz gerekiyor? ‘Bisiklet yolları dedik’ olmuyor. ‘Trafikte yaya ve bisiklet öncelikli alanlar’ dedik, ortada proje yok. Biz artık umudumuzu kaybettik. Bisikletçiler olarak sessiz çoğunluğuz ancak büyük bir eylem gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yollar sadece araçlara ait değil. Aksine yollar yayalara ve motorsuz araçlara aittir.”

‘Umut’umuzu kaybettik

ÇARPTI KAÇTI ALKOLLÜ ÇIKTI

Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında 75. Yıl Şehir Hipodromu yanındaki yoldan Eryaman istikametine bisikletleriyle ilerleyen ikiliden 19 yaşındaki Umut Gündüz’e arkalarından gelen araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle Umut yola savrulurken, plakası düşen aracın sürücüsü durmayıp yoluna devam etti. O sırada arkadan gelen başka bir araç da sürücüsünün frene basmasına rağmen duramayarak Umut’a vurdu. Hastaneye kaldırılan Umut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, plakadan ulaştığı araç sürücüsünü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında işlem başlatılırken; Umut ailesi, sevenleri ve bisikletçiler tarafından önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Geçen ayki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na(YKS) giren Umut, üniversite hayali kuruyordu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Umut’umuzu kaybettik hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Umut’umuzu kaybettik haberi güncellenecektir.

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