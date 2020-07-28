‘Umut’a ses ol’mak için pedalladılar

Farklı şehirlerdeki bisiklet topluluğu, platformu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 22 Temmuz’da alkollü bir sürücünün arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden genç bisikletçi Umut Gündüz için önceki gün Ankara’da bir araya geldi. Umut’un da üyesi olduğu Ankara Bisiklet Ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) tarafından düzenlenen ‘Umut’a ses ol’ etkinliğinde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen bisikletçiler, trafik kazalarında hayatını kaybetmiş tüm bisikletçiler için pedalladılar.

BEYAZ BİSİKLET VE KARANFİL

Kurtuluş Parkı’nda başlayan bisiklet turu, Anıtpark’ta sona erdi. Parka beyaza boyanmış bisiklet ve karanfil bırakan bisikletçiler adına basın açıklaması yapan ABİDOSD Başkanı Murat Yumrutaş, “Artan bisikletli ölümlerine ‘Dur’ demek, güvenli bisiklet sürüşü önlemlerinin alınması için dikkat çekmek istiyoruz” dedi. Bisikletlerin de karıştığı kazaların yüzde 70’inin alkollü sürücüler ile dikkatsizliklerden kaynaklandığını kaydeden Yumrutaş, şunları söyledi:

‘KAZA DEĞİL, CİNAYETTİR’

“Bunlar birer kaza, kader değil; cinayettir. Kimse kimseye ‘Bisiklete binemezsin’ diyemez veya bisikleti yasaklayamaz. Bisiklet en sağlıklı, en ucuz, en çevreci ulaşım aracıdır. Ancak motorlu araçlar bizlere karşı bir silaha dönüşebiliyor. Bu durumdan dolayı bisikletlilerin olduğu yollarda hız sınırının 30 kilometreye düşürülmesini ve diğer yollarda da insanların güvenli bir şekilde bisiklete binebilmesini istiyoruz.”

8 MADDELİK EYLEM ÇAĞRISI

94 kuruluşun imzasının da yer aldığı basın açıklamasında bisikletçiler, ‘Güvenli Bisiklet Erişimi Acil Eylem Planı’ çağrısında da bulundu. Eylem planındaki öneriler şöyle:

* Şehir merkezleri ile yaya ve bisikletçi öncelikli yerlerde hız sınırlaması, trafik durultması yapılmalı; bisikletli ulaşım bilgilendirme tabelaları asılmalı.

* Kentlerde bisikletli ulaşım ağı oluşturmak üzere ayrılmış bisiklet altyapısı, yolları ve gerekli otopark, odak gibi donatılar yapılmalı.

* Bisiklet kullanımını teşvik edecek sürdürülebilir ve ekolojik kentsel planlama ve ulaşım planlaması yapılmalı.

* Yerel yönetimler, STK’lar, kamu iş birlikleri ile yerel bisiklet politikaları uygulanmalı.

* Bisiklet yoluna park eden motorlu araçlar için mobil platformlar üzerinden ihbar ve şikâyet mekanizmaları oluşturulmalı.

* Şehirlerde, çevre dostu bisikletli ulaşımı teşvik edici projeler geliştirilmeli.

* Dernek ve toplulukları destekleyecek teşvikler öngörülmeli.

* İlk ve orta öğretim ile üniversitelerde ‘bisikletin kullanımı ve bisikletli sürüş’ zorunlu ders olmalı.

ACILI BABA:ADALET İSTİYORUZ

Etkinliğe katılanlardan Umut’un babası Menderes Gündüz de, “Umut’un tek isteği hayatını sporcu olarak devam ettirebilmekti. Bunun için gerekli tüm eğitimleri aldı. Eğer bu felaket yaşanmasaydı üniversite ile sporcu olma hayallerini devam ettirecekti. Umut henüz 19 yaşındaydı. Onun hayalleri alkollü bir trafik magandasının elinde son buldu. Dileğimiz Umut ve Umut gibi spora gönül vermiş kişilerin trafik kurbanı olarak yaşamları son bulmasın. Böyle acılara sebep olanlar dışarıda serbestçe dolaşmasın ve adil bir şekilde yargılansın. Umut için adalet istiyoruz” diye konuştu.

Bisikletçiler, etkinlik boyunca “Umut’a ses ol”, “Bisikletli ölümleri dursun”, “Bir daha olmasın” yazılı pankartlar açtı ve sloganlar attı.

Anıtpark’a bırakılan beyaz bisikletin üzerine ise, “Trafik magandalarının sebep oldukları bisikletli ölümlerine artık ‘Dur’ demek istiyoruz! Sadece 2019 yılında bisiklet kazalarında 8 bin 817 canımızı kaybettik” yazılı not asıldı.