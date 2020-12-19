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Ankara Haberleri: Ulucanlar’da şaşırtan zula

ANKARA HABERLERİ

Ulucanlar’da şaşırtan zula

Murat YILMAZ
19.12.2020 - 00:55 |Son Güncelleme :

Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne ait tarihi Hapishane Çeşmesi’nin restorasyonu sırasında, bir dönem hapishanede kalan mahkûmlara ait olduğu düşünülen ‘kesici aletler zulası’ bulundu.

Murat YILMAZ

Altındağ Belediyesi, günümüzde müze olarak ziyarete açık olan Ulucanlar Cezaevi’nin 135 yıllık Hapishane Çeşmesi’nde restorasyon çalışması başlattı. İşçiler, etrafını kazdıkları tarihi çeşmenin altında bazı parçaların gömülü olduğunu fark etti. İşçiler, çeşmeye saklanan malzemelerin kesici aletler ve şişler olduğunu görünce şaşırdı.

Ulucanlar’da şaşırtan zula

Tarihi çeşmeye gizlenen kesici aletlerin yıllar içinde paslandığı, şişlerin de oksitlenmiş olduğu görüldü. Bazı kesici aletlere ip ve kumaşla sap yapılmış olması dikkat çekti. Kesici ve delici aletlerin en az 50 yıl önce çeşmeye zula yapıldığı düşünülüyor.

Ulucanlar’da şaşırtan zula

MÜZEDE SERGİLENECEKLER

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, cezaevi ile ilişkili bu eşyaları Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde sergileyeceklerini belirtti. Hürriyet Ankara’ya konuşan Başkan Balcı, “Ulucanlar Cezaevi Müze’mizin hemen yanındaki Hapishane Çeşmesi’nin restorasyonu sırasında bazı kesici aletler bulundu. Çeşmenin altından böyle bir şey çıkması bizi oldukça şaşırttı. Uzun yıllardır orada olduğu çok net. Çeşmeden çıkan kesici aletleri Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde bu tür aletlerin sergilendiği alana koyacağız” bilgisini verdi.

Ulucanlar’da şaşırtan zula

81 YILLIK ÖYKÜ

Ulucanlar Cezaevi, 1925’ten 2006’ya kadar Türk demokrasi tarihine ve pek çok önemli döneme şahitlik etti. Bülent Ecevit’ten Osman Bölükbaşı’na, Nazım Hikmet’ten Necip Fazıl’a, Yusuf Aslan’dan Muhsin Yazıcıoğlu’na kadar pek çok ismin yolu buradan geçti. Aralarında İskilipli Atıf Hoca, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Mehmet Pehlivanoğlu’nun da bulunduğu 19 kişi de burada idam edildi. 1 Temmuz 2006’da kapatılan cezaevi daha sonra restore edilerek müzeye dönüştürüldü. O dönemin koşullarına göre düzenlenen müzenin içerisinde cezaevinde kalan kişilerin kişisel eşyaları da sergileniyor. Önündeki Hapishane Çeşmesi’nin kitabesinde ise 1885 yılında yaptırıldığı yazıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ulucanlar’da şaşırtan zula hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Aralık 2020 tarihinde saat 00 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ulucanlar’da şaşırtan zula haberi güncellenecektir.

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