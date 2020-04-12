Ücretsiz maskeler eczanelerde

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği (TEB) arasında alınan kararla, ücretsiz maske dağıtımında yeni bir formül bulundu. Ücretsiz maskeler, 20-65 yaş arası vatandaşlara PTT’nin yanı sıra eczaneler aracılığıyla da dağıtılacak. İlk olarak İstanbul ve Ankara’da başlayan uygulama, daha sonra diğer illere de yayılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ücretsiz maskeler önceki gün sabah saatlerinde Ankara Eczacı Odası (AEO) denetiminde ecza depolarından eczanelere ulaştırıldı. 14 merkez ilçedeki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. İlk etapta 57-65 yaş arası vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’nın SMS ile gönderdiği doğrulama kodu aracılığıyla maskelerini aldı. AEO Başkanı Taner Ercanlı 20-65 yaş arası herkesi kapsayacak şekilde dağıtımın devam edeceği bilgisini paylaştı ve uygulama hakkında Hürriyet Ankara’ya şu açıklamaları yaptı:

KODU OLMAYAN ALAMAYACAK

“Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu TC kimlik numaralarıyla eczanelerimize bildirerek maske alabilecek. Bu kodu olmayan vatandaşlara maske dağıtılmayacak. Eczanelerimiz sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunabilecek. Eczacılarımız ‘Reçetem’ sisteminden gerekli bilgiye ulaşacak.

Ankara eczacısı olarak ecza depolarımızla beraber dağıtım planı hazırladık. Bugün sabah itibarıyla (dün sabah) Ankara’daki 14 merkez ilçedeki eczanelere maske dağıtımı yapıldı. Kendisine kod gelmeyen gidip eczaneden başvuruda bulunamayacak. Bu kod tüm eczacıların sisteminde açık olacak. 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecek.

Herkes ilçesine, bölgesine bakmadan maskesini alabilecek. Önemli bir gelişme, biz destekliyoruz bu kararı. Maskelerin eczaden dağıtılması bilim kurulunun da tavsiyeleri arasındaydı. Biz eczacılar olarak bu görevlerden geri durmuyoruz. Bu ürünlerin halka ulaşmasındaki en önemli nokta eczacı.”

KOLAYLIK SAĞLADI

Eczacı Eylem Duygu Erdeve uygulamayla ilgili, “‘Reçetem’ uygulamasında yeni bir buton aktivite edildi bugün. Oraya biz vatandaşın TC kimlik numarasını ve telefonuna gönderilen şifreyi giriyoruz. Yaş aralığı genişleyecek” dedi. Telefonundaki kod ile maskesini alan Halil İbrahim Pektürk ise bugüne kadar piyasada maske bulamadığını belirterek, “5 tane maske aldım. Kod yaklaşık 1 saat önce geldi. Çok kolaylık sağladı. Ücretsiz alıyoruz. Malum 50 kuruşluk maskeyi 5 liraya 10 liraya alıyorduk. İşim olmadığı zaman evden dışarı çıkmıyorum ama çıktığım zaman toplu taşıma kullandığım içi mecburen maskeli binmem gerekiyor” diye konuştu. İHA