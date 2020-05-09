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Ankara Haberleri: Tuz Gölü’nde 20 bin minik flamingo

ANKARA HABERLERİ

Tuz Gölü’nde 20 bin minik flamingo

Murat YILMAZ
09.05.2020 - 00:19 |Son Güncelleme :

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü’nde geçtiğimiz yıldan bugüne 20 bin 381 minik flamingonun hayata gözlerini açtığını söyledi. Bakan Kurum, “Bin yıldır Anadolu’yu mesken tutan, zarafetin simgesi allı turnalarımız her zaman türkülerimizi, deyişlerimizi süsleyecek” dedi.

Murat YILMAZ

Tuz Gölü’nde 20 bin minik flamingo

Tuz Gölü’ndeki bitki ve kuş türlerini korumak için çalışmalarının süreceğini ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Ülkemizin en önemli sulak alanlarından biri olan ve sadece Türkiye’de değil dünyada da ender bulunan doğal değerleri barındıran Tuz Gölü Havzası’nda bugüne kadar yaptığımız bilimsel araştırmalar neticesinde dünyada eşi olmayan 71 farklı endemik bitki türü tespit ettik. Bu endemik bitkiler, tuza ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği bu dönemde dünyamız için çok kıymetli bir kaynak. Ayrıca Tuz Gölü Havzası’ndaki 226 bitki türünün 8’i yeni keşfedilen bitki türleri arasında yerini aldı.

Tuz Gölü’nde 20 bin minik flamingo

İZLEME ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Dünyanın en tuzlu göllerinden biri olan ve ülkemizin tuz üretimini büyük ölçüde ihtiva eden bu tabiat harikası gölümüz zengin bitki örtüsünün yanı sıra 17 takım 34 familyaya ait toplam 101 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin de taraf olduğu birçok uluslararası anlaşma çerçevesinde korunması gereken türler arasında yer alan, ülkemizin en büyük flamingo kolonisi bu tabiat harikasında yaşıyor. Geçtiğimiz yıldan bugüne 20 bin 381 minik flamingo Tuz Gölü’nde hayata gözlerini açtı. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Tuz Gölü Havzası’nda yaşayan bitki ve kuş türlerini korumak için bakanlık olarak izleme çalışmalarımız aralıksız sürecek. Bin yıldır Anadolu’yu mesken tutan, zarafetin simgesi allı turnalarımız her zaman türkülerimizi, deyişlerimizi süsleyecek.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tuz Gölü’nde 20 bin minik flamingo hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Mayıs 2020 tarihinde saat 00 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tuz Gölü’nde 20 bin minik flamingo haberi güncellenecektir.

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