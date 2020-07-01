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Ankara Haberleri: Türkiye’nin Davos’u Kızılcahamam

ANKARA HABERLERİ

Türkiye’nin Davos’u Kızılcahamam

AA
01.07.2020 - 01:10 |Son Güncelleme :

ATO Başkanı Gürsel Baran, “İsviçre’nin Davos şehri, Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına ev sahipliği yapması dolayısıyla tanınıyor. Türkiye’nin Davos’u da Kızılcahamam. En az Davos kadar doğal güzelliği var. Haymana ise Fransa’nın dünyaca ünlü Vichy Kaplıcaları’na denk nitelikte termal suya sahip” dedi.

AA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Başkent’in ekonomisini ve ticaretini geliştirmek için turizmin canlandırılması, bu kapsamda şehri ziyaret eden turist sayısının artırılması gerektiğini belirtti. ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, konseyin kuruluşunun birinci yılında Baran ve odanın yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Baran, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın turizm açısından gelişmesi için çalışmayı görev edindiklerini belirterek, "Ankara ekonomisini, ticaretini geliştirmek için turizmi canlandırmak ve şehre gelen turist sayısını artırmak gerekiyor" ifadesini kullandı. Kentin tarihi ve turistik güzelliklerini tanıtmak amacıyla ‘Başkent'e Bir Gün Yetmez’ programını düzenlediklerini bildiren Baran, Ankara'nın, turizm destinasyonu açısından yeterli özelliğe sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Davos’u Kızılcahamam

DİLİMİZDEN DÜŞÜRMÜYORUZ

Baran, İsviçre'nin Davos şehrinin Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına ev sahipliği yapması dolayısıyla tanındığını hatırlatarak şunları ifade etti: "Türkiye'nin Davos'u da Kızılcahamam. En az Davos kadar doğal güzelliği var. Haymana, Fransa'nın dünyaca ünlü Vichy Kaplıcaları'na denk nitelikte termal suya sahip. Başkent’in potansiyelini ortaya çıkarabilmek ve sağlık turizmi başta olmak üzere kentimize turist gelmesini sağlamak için 3 yıldır direkt uçuş konusunu dilimizden düşürmüyoruz. Devletin yönetim merkezi olan Ankara, bir sanayi, ticaret ve turizm şehri oluncaya kadar da bu konuları dilimizden düşürmeyeceğiz."

Türkiye’nin Davos’u Kızılcahamam

KENTİN TÜM DEĞERLERİNİN ANLAMLI HİKÂYELERİ VAR

AKK Başkanı Yılmaz da Ankara ekonomisinin yüzde 70'inin hizmet sektöründen oluştuğuna dikkat çekerek, Başkent’in kalkınması ve istihdamın artması için turizm sektörünün gelişmesinin şart olduğunu belirtti. Yılmaz, şunları kaydetti: "Ankara sadece ülkenin yönetim merkezi olması için seçilmiş bir şehir değil, binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yaptığı gibi Milli Mücadele'ye merkez olmuş, her metrekare toprağıyla başkent olmayı hak etmiş bir şehir. Ankara Kalesi'nden başlayarak kentin sahip olduğu tüm değerlerin anlamlı hikâyeleri var."

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