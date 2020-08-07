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Ankara Haberleri: Turizm projelerine destek verme kararı

ANKARA HABERLERİ

Turizm projelerine destek verme kararı

Hürriyet Haber
07.08.2020 - 10:24 |Son Güncelleme :

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Tuz Gölü ve Hirfanlı Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Hürriyet Haber

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ve Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Ankara Kent Konseyi, Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından hazırlanan turizm projelerine destek verme kararı aldı. Kent Konseyi üyeleri, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile birlikte Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin’i de ziyaret etti. Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Şereflikoçhisar’ın Başkent turizmi için büyük bir fırsat olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu: “Şereflikoçhisar doğal güzellikleriyle birlikte tarihi olan bir bölge. Tuz Gölü Türkiye’nin ikinci büyük gölü olmasının yanı sıra ayrıca dünyanın da en büyük tuz üretim alanlarından birisi. Üzücü olan burada bir konaklama tesisi bile yok. Dünyanın her tarafından turist çekebilecek bir potansiyele sahip olan ilçe için bu büyük bir eksiklik. Tuz Gölü’nü ziyarete gelen turistlerin en az iki gün burada kalmasını sağlamak için günübirlik çözümler yerine kalıcı çözümler üretmek zorundayız.”

Turizm projelerine destek verme kararı

ÜZERİ ÖRTÜLÜ HAZİNE

Başkan Çelik ise, “Tüm ilçelerle el ele vererek turizm potansiyelimizi gün yüzüne çıkarttığımızda kentimizin hak ettiği yere geleceğine yürekten inanıyorum” dedi. Ayvazoğlu da, Ankara Kent Konseyi’nin gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerinin Başkent’in kültür ve turizm envanterinin güncelleştirilmesine büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise şunları söyledi: “Bu bölgenin ülkemizin önemli tarım ve turizm merkezlerinden olduğuna inanıyorum. Burası, kentimizin üzeri örtülmüş olan hazinelerinden birisi. Uyum içinde birlikte çalıştığımız Kent Konseyi ile Ankara’nın her tarafındaki bu örtülü hazineyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kentte turizmin gelişmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Turizm projelerine destek verme kararı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Ağustos 2020 tarihinde saat 10 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Turizm projelerine destek verme kararı haberi güncellenecektir.

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