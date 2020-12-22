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Ankara Haberleri: Turizm adına üzücü durumda

ANKARA HABERLERİ

Turizm adına üzücü durumda

Murat YILMAZ
22.12.2020 - 01:16 |Son Güncelleme :

Elmadağ Kayak Merkezi’ne ve buradaki tesislere ulaşmak için kullanılan yolun bozuk olması vatandaşları isyan ettiriyor. Çankaya Belediyesi’ne müracaat etmelerine rağmen yolun asfaltlanmadığını belirten bölge sakinleri, “Kar gelmeden asfalt gelsin istiyoruz” diyor.

Murat YILMAZ

Ankara’nın kış turizm merkezi olan Elmadağ Kayak Merkezi’ne ulaşım için kullanılan yolun asfaltsız ve bozuk hali tepki çekiyor. Bölge sakinleri kar gelmeden asfaltın gelmesini istiyor. Kayak merkezinin yanında otel ve restoranı bulunan iş insanı Cengiz Bolat, merkeze ulaşım için kullanılan yolun bu halde olmasının turizm adına üzücü olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

Turizm adına üzücü durumda

BURAYA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM

“Ankara’da başka kayak merkezi yok. Bizim buraya sahip çıkmamız lazım. Ankara’nın belirli turizm yerlerinden birisi burası. Kaldı ki Ankara Büyükşehir Belediyesi burayı turizm teşvik alanı ilan etti. Bu yol kayak merkezine gidiş için kullanılan tek yol. Çankaya sınırlarında ve Başkent’e yakışmıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, ODTÜ’nün ve Ankara Üniversitesi’nin tesislerine ulaşmak için de bu yol kullanılıyor. Aşağıda 70 konutluk Papatya Evleri var. İnsanlar bu yoldan gidip geliyor. Benim iki kere aracımın lastiği yarıldı. Bozuk olduğu için gelenlerin gidenlerin lastiği sürekli yarılıyor. Üç ay önce Çankaya Belediyesi’ne resmi müracaatta bulundum.

Turizm adına üzücü durumda

UZUNLUK 1 KİLOMETREDEN BİLE AZ

Aradığımda herkes birbirine yönlendiriyor, geçiştiriyorlar. Bir türlü bu yolun asfaltının atılmasını sağlayamadık. Kar gelmeden asfalt gelsin istiyoruz. Otel ve restoranın olduğu tesisimiz için Çankaya Belediyesi’ne 36 bin TL ruhsat ücreti ödedik. ‘Oteli restoranı işletebilirsiniz’ diye ruhsat veriyorlar ama yolu yapmıyorlar. Bu haliyle kimseyi buraya çağıramayız. 300-500 metrelik bir yol. Uzunluk 1 kilometreden bile az. Yarım günlük işi var, neden böyle bekletiliyor anlamıyorum. Yarın kar yağdığında bu haliyle daha kötü olur. Bir an önce asfaltın atılmasını, problemin çözülmesini istiyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Turizm adına üzücü durumda hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Aralık 2020 tarihinde saat 01 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Turizm adına üzücü durumda haberi güncellenecektir.

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