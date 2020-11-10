Anıtkabir, devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. Türkiye’nin dört bir yanından her yaştan binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk’ün kabrini ziyaret etti.
Bazı vatandaşlar mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seremoni de ilgiyle izlendi. Anıtkabir’deki hoparlörlerden Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nun ses kaydı verildi.
Anıtkabir’i oğlunun yardımıyla tekerlekli sandalyesinde ziyaret eden 87 yaşındaki Gülten Gönen, “Atatürk’ün emir eri olan Gazi Cemal Gönen’in kızıyım. Her yıl 10 Kasım’da Anıtkabir’e gelirim. Önceden tek başıma gelebiliyordum ama artık oğlum bana yardımcı oluyor. Yine de gelmeyi sürdürüyorum” dedi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tüm Türkiye’den Ata’ya koştular hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Kasım 2020 tarihinde saat 15 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tüm Türkiye’den Ata’ya koştular haberi güncellenecektir.