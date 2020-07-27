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Ankara Haberleri: Tüketen değil üreten olmamız lazım

ANKARA HABERLERİ

Tüketen değil üreten olmamız lazım

Ayça Gözde ÇETİN
27.07.2020 - 16:30 |Son Güncelleme :

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul girişimcilere, ‘tüketen değil üreten olmamız lazım’ tavsiyesi yaptı ve, “Yapay zekanın iş alanında oluşturacağı dönüşümlere odaklanmanız gerekiyor” dedi. 

Ayça Gözde ÇETİN

Ankara Bilim Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Yapay Zeka ve Girişimcilik’ adlı web konferansta yapay zeka ve girişimcilik konuları alanında uzman isimler tarafından tartışıldı. Programa katılan Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul ‘Yıkıcı Hayallerle Geleceği Tasarlamak’ konulu söyleşi de bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Erkul, girişimcilik dünyasında veri alanına çok büyük ilgi gösterilmesi gerektiğini ve veri tüketicisi olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Tüketen değil üreten olmamız lazım. Bizim veriyi tüketen olmamamız gerekiyor. Yapay zekanın iş alanında oluşturacağı dönüşümlere de odaklanmak gerekiyor. Yapay zeka ve girişimcilik, sosyoloji, psikoloji, matematik ve tarih gibi derslerle bir araya geldiğinde daha etkili olabilir.”

Tüketen değil üreten olmamız lazım

YAPAY ZEKA YAYGINLAŞACAK

Startup Community Başkanı Murat Öztürk ise girişimcilerin, ‘Hayal, fikir, ekip, finans, uygulama’ sıralamasındaki yol haritasında kendilerini güncellemeleri gerektiğini belirterek, “Öğrenmeyi öğrenmek en büyük ihtiyaçlardan birisi. Girişimcilik ile yapay zeka teknolojisinin mutlaka dirsek teması içinde olması gerekiyor” dedi. Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hakan Çağlar da, pandemi sürecinde oldukça gündemde olan uzaktan eğitim konusunda, yapay zeka tabanlı online eğitim platformunun bugünde ve gelecek günlerde oldukça yaygınlaşacağını, ucuzluğu ve kolay erişilebilirliği açısından da son derece popüler olduğunu söyledi.

EĞİTİMİN ÇOK KATMANLI HALİNİ HEDEF EDİNİYORUZ

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yavuz Demir temel felsefenin teknoloji, tolerans ve yeteneğin çerçevelediği yeni bir üniversite modeli olduğunu söyleyerek, “Bu modellemeyle özellikle çelimsiz başarıyı kısa mesafede çıkışlarda aramayan potansiyel öğrenci varlığına odaklanarak eğitimin çok katmanlı halini gerçekleştirmeyi hedef ediniyoruz” dedi.

Tüketen değil üreten olmamız lazım

Webinar’a Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, Startup Community Başkanı Murat Öztürk ve Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çağlar konuşmacı olarak katıldı, moderatörlüğü ise Ankara Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Altunok üstlendi.

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