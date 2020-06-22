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Ankara Haberleri: TT tuzağıyla dolandırıcılık

ANKARA HABERLERİ

TT tuzağıyla dolandırıcılık

Sedat CENİKLİ
22.06.2020 - 01:38 |Son Güncelleme :

Kredi dolandırıcıları, Twitter’da #ankara etiketini ve günün TT olan başlığını kullanıp, “Borcu olan, icralık olan herkesi bekliyoruz” paylaşımlarıyla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyorlar.

Sedat CENİKLİ

Daha önce kaldırımlara yapıştırdıkları kredi ilanlarıyla, bankalardan kredi çekemeyenleri hedef seçen ‘kredi dolandırıcıları’, yöntem değiştirmeye devam ediyor. Nakit paraya ihtiyacı olan ancak bankaların kredi vermediği vatandaşlar, sosyal medyadan tuzağa düşürülüyor. Kadın isimleri ve fotoğrafları kullanarak açtıkları Twitter hesaplarıyla yaptıkları dolandırıcılığın Emniyet’in çalışmalarıyla ortaya çıkmasının ardından, dolandırıcılar yine taktik değiştirdi.

10-250 BİN ARASI KREDİ VAADİ

senetlepara, krediparanet gibi isimler kullanılarak açılan profillerden, “Minimum 10 bin, maksimum 250 bine kadar işlem sağlanmaktadır”, “Kredi işlemlerimiz devam etmektedir. Detaylı bilgi için lütfen mesaj atınız”, “Borcu olan, icralık olan herkesi bekliyoruz” notlarıyla paylaşımlar yapılıyor. #ankara etiketiyle yapılan paylaşımların arama sonuçlarında ön sıralara çıkabilmesi için günün ‘popüler başlıkları / trending topics’ (TT) da kullanılıyor. Örneğin Hürriyet Ankara’nın olayı mercek altına aldığı dün, bu profillerden yapılan paylaşımlarda TT olan #BabalarGünü etiketi ön plana çıkıyordu. Bunun yanı sıra gönderilerde, senet karşılığı verilmiş farklı miktarlardaki para fotoğrafları da yer alıyor.

TT tuzağıyla dolandırıcılık


60 YAŞ ÜSTÜ HEDEF OLDU

Kredi dolandırıcılarının paylaşımlarından, koronavirüs nedeniyle #evdekal çağrısının yapıldığı dönemde de, “Değerli müşterilerimiz 60 yaş üstü kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımıza evlerinde hizmet sunulmaya başlanmıştır. Birlikten kuvvet doğar. #evdekal” paylaşımları yaptıkları anlaşılıyor.

ANKARA’YA ÇAĞIRDILAR TAAHHÜT İMZALATTILAR

Denizli’de yaşan ve fıtık ameliyatı için 4 bin liraya ihtiyacı olan 62 yaşındaki A.H. de, sosyal medyada gördüğü ‘Emekliye kolay kredi’ başlıklı ilanın ardından iletişime geçtiği kişiler tarafından Ankara’ya çağrıldı. 10 bin liralık kredi için form doldurdu, çok sayıda evrak imzaladı. Ardından, ‘şartları uygun olmadığı için kredi verilemeyeceği’ söylendi ve memleketine geri döndü. Ancak takip eden aylarda imzaladığı taahhütnameler nedeniyle maaşına haciz konuldu. Dolandırıcılık olayı, A.H.’nin şikâyetiyle mayıs ayında ortaya çıktı ve Emniyet inceleme başlattı.

TT tuzağıyla dolandırıcılık

Hürriyet Ankara, vatandaşları tuzağa çeken kredi ilanlarını ve farklı dolandırıcılık yöntemlerini defalarca manşetlerle gündeme getirdi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden TT tuzağıyla dolandırıcılık hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Haziran 2020 tarihinde saat 01 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça TT tuzağıyla dolandırıcılık haberi güncellenecektir.

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