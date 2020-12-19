Trafikte tehlikeli dans

Direksiyonu bırakıp, oturduğu yerde dans eden sürücü, bu sırada aynı güzergâhta ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden ve kameraya doğru işaret de yapan sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Görüntü ile birlikte şikâyette bulunulması üzerine inceleme başlatan polis, kimliği tespit edilen sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten 264 TL idari para cezası uyguladı. Ehliyetine el konulan sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan da adli işlem başlatıldı.
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