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Ankara Haberleri: Trafikte tehlikeli dans

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Trafikte tehlikeli dans

Fatih POYRAZ/DHA
19.12.2020 - 01:05 |Son Güncelleme :

Özel bir şirkete ait minibüsle trafikte ilerleyen sürücü, koltuğundan kalkıp, yandaki yolcu koltuğuna geçti.

Fatih POYRAZ/DHA

Direksiyonu bırakıp, oturduğu yerde dans eden sürücü, bu sırada aynı güzergâhta ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden ve kameraya doğru işaret de yapan sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Görüntü ile birlikte şikâyette bulunulması üzerine inceleme başlatan polis, kimliği tespit edilen sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten 264 TL idari para cezası uyguladı. Ehliyetine el konulan sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan da adli işlem başlatıldı. 

Trafikte tehlikeli dans

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Trafikte tehlikeli dans hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Aralık 2020 tarihinde saat 01 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Trafikte tehlikeli dans haberi güncellenecektir.

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