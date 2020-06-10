Trafik kazalarında ölüm sayısı yüzde 27 azaldı

2019’da 2 milyon 33 bin 935 motorlu kara taşıtının kayıtlara geçtiği Ankara, 133 bin 3 trafik kazası ile, İstanbul’un ardından en çok kaza yaşanan ikinci il oldu. 2018’de 136 bin 585 trafik kazası sonucu 392 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara’da 133 bin 3 kazadan 11 bin 588’i ölümlü ve yaralanmalı olarak kayıtlara geçti, 286 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 698 kişi ise hafif veya ağır yaralandı.







YAZ AYLARINA DİKKAT



Hem 2018 hemde 2019’da en çok kaza yaz aylarında meydana geldi. Haziran, temmuz ve ağustos ayları en fazla kazanın kayıtlara geçtiği yıl olurken en az kaza şubat ayında gözlendi. 2019’da ölümlü ve yaralanmalı kazalara bakıldığında; kusurların büyük bölümünün sürücü kaynaklı olduğu anlaşıldı. Yüzde 3’ün altındaki bir oranla kazaların; taşıt, yolcu, yaya kaynaklığı olduğu, yüzde 1’in altında ise yol kaynaklı yaşandığı görüldü. Gündüz yaşanan kazaların toplamının gece ve alacakaranlıkta yaşananlardan fazla olması dikkat çekti. Ölümlü ve yaralanmalı kazalara en çok karışan taşıtın otomobil olduğu görüldü. Motosiklet ve kamyonetler otomobilleri izledi.