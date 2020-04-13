Toplu taşımaya yeni düzen

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere yenilerini ekledi. Önceki gün Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan kurulda, ‘toplu taşımada alınacak önlemler’, ‘sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındakiler için uygulanacak istisnai durumlar’ ve daha birçok konuda yeni kararlar alındı. EGO ve diğer halk otobüsleri, minibüsler, ANKARAY, Başkentray ve metro gibi tüm toplu taşıma araçları ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araçlar, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olmak üzere sosyal mesafeyi korumak amacıyla alınan ve dün 00.01 itibarıyla uygulanmaya başlanan kararlar şöyle:

* Maske kullanılması zorunlu tutulacak.

* Maske kullanmayanlar toplu taşıma araçlarına alınmayacak, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanacak.

* Toplu taşıma araçlarında ‘yolcu oturma kapasitesinin’ yüzde 50’si kadar oturarak, uygun araçlarda da yüzde 25’i kadar da ayakta yolcu alınabilecek.

* Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçlarda gerekli uyarılar yapılacak, bilgilendirme tedbirleri alınacak.

* Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak, sıvı el dezenfektanı bulundurulacak.

* İlgili kurumlarca yoğunluğu önleyici gerekli sefer tedbirleri alınacak.

YASAKTAN MUAF İSTİSNAİ GRUPLAR

Sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanan 20 yaş altındakilere uygulanacak istisnai durumlar ise 20 yaş altı ‘özel gereksinimi olan’ engelli çocuklar ve gençler ile gebe ve lohusalar için geçerli olacak. Buna göre;

ÖZEL GEREKSİNİMLİLER

1 Ocak 2000 sonrası doğmuş bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş ‘özel gereksinimi’ olan çocuk ve gençler, ebeveyn veya bakıcıları refakatinde dışarı çıkabilecek. Bu kişilerin, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmeleri, sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, maske kullanmaları, el temizliği ve hijyene uymaları, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı belge ve raporları yanlarında bulundurmaları kaydıyla sağlık kuruluşuna gidip-gelmelerine, il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine, park ve bahçelerde sınırlı sürede dolaşmalarına izin verilecek.

GEBE VE LOHUSALAR

20 yaş altındaki gebe ve lohusalar da bebeklerin aşılama ve izlenimleri ile topuk kanı örneklerinin alınması işlemleri için ebeveynlerinden en az biri eşliğinde aile hekimliği birimine gidip-gelmek amacıyla yasaktan muaf tutulacak. Sağlık hizmeti için aile sağlığı merkezine gidip-gelmeleri ile sınırlı durumlar için enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmeleri, sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, maske kullanmaları, el temizliği ve hijyene uymaları gerekiyor. Aile sağlığı merkezlerinin de gebe, lohusa, bebek ve çocukların, diğer hastalarla en az karşılaşacakları bir zaman dilimine randevu vermeleri, odayı sıkça havalandırmaları, başka hastayı bu odalarda muayene etmemeleri, hijyen koşullarını sağlamaları gerekiyor.

TEDAVİDEN KAÇANA MÜDAHALE

Diğer kararlar şunlar:

* Covid-19 hastalığı doğrulanan ancak hastaneye gitmekten, tedavi olmaktan imtina eden ve ikametinden kaçan kişilerin; ihtiyaç halinde kolluk kuvvetlerinden destek alınmak suretiyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı koordinasyonuyla tedavi olacağı hastaneye nakli sağlanacak.

* Covid-19 sebebiyle vefat etmiş vatandaşların defin işlemlerinde, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün genelgelerine uygun hareket edilecek.

* Sokak atık toplayıcılığı yasaklandı.

* Mamak Zirvekent Mahallesi ve Sincan Temelli/Beyoba mahallesinde bulunan sosyal konutlarda oturan vatandaşların gıda ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaçları; kaymakamlıklar koordinesinde ilçe belediyelerince karşılanacak. Konutlarındaki hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri de belediyelerce yapılacak.