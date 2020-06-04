Toplu taşımaya normalleşme ayarı

* Minibüs, dolmuş ve servisler: Araç ruhsatında yazılı koltuk kapasitesi kadar yolcu taşıyabilecekler. Kesinlikle ayakta yolcu almayacaklar. Karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak oturulacak.

* Belediye (EGO) ve özel halk otobüsleri: Araç ruhsatlarında yazılı koltuk kapasitesi kadar oturarak ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30’u kadar da ayakta yolcu taşıyabilecekler. Karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulacak.

* İlçelerden taşımacılık yapan özel halk otobüsleri: Araç ruhsatında yazılı koltuk kapasitesi kadar yolcu taşıyabilecekler. Kesinlikle ayakta yolcu almayacaklar. Karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulacak.

* Metro, Başkentray ve Ankaray’da: Vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar da ayakta yolcu taşıyabilecekler. Karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulacak.

AFİŞ ASILACAK ANONS YAPILACAK



Yeni uygulamaya ilişkin kurallar afiş ve broşürlerle araçlara, duraklara asılacak. Ayrıca dijital ekranlarda gösterilerek ve anonslar yapılarak vatandaşlara duyurulacak. Boş bırakılması gereken koltuklar işaretlenecek. Önceden olduğu gibi araçlara maskesiz yolcu alınmaması, el dezenfektanı ve kolonya bulundurulması, sosyal mesafeye yönelik tedbirler de sürdürülecek.

SİNYAL VERİLMİŞTİ

Öte yandan, Ankara Halk Otobüsler Kooperatifi’nin (AHOK) ‘yolcu oturma kapasitesinin azami 50’si kadar oturarak, yüzde 25’i kadar da ayakta’ şeklindeki taşıma uygulamasının, ‘toplam kapasitenin yüzde 50’si kadar’ olarak değiştirilmesi talebini; Hürriyet Ankara 1 Haziran’da “Yüzde 50’ye dönelim sinyali” manşetiyle gündeme getirmişti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında haftalarca, ‘Yolcu oturma kapasitesinin yüzde 50’si kadar oturarak, yine oturma kapasitesinin yüzde 25’i kadar da ayakta yolcu taşınabilmesi’ kararı uygulanmıştı.