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Ankara Haberleri: Toplu taşımaya normalleşme ayarı

ANKARA HABERLERİ

Toplu taşımaya normalleşme ayarı

Hürriyet Haber
04.06.2020 - 02:05 |Son Güncelleme :

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığına ilişkin yeni kararlar aldı. İçişleri Bakanlığı’nın önceki gün 81 il Valiliği’ne gönderdiği genelge ve Bilim Kurulu’nun talimatları doğrultusunda alınan kararlara göre, tüm toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde yolcu kısıtlamasına yönelik daha önce alınan kararlar yürürlükten kaldırıldı. Kontrollü sosyal hayata geçilen bu süreçte uygulanacak karara göre toplu taşıma araçlarındaki yeni kapasite ve oturma düzenleri şöyle olacak:

Hürriyet Haber

* Minibüs, dolmuş ve servisler: Araç ruhsatında yazılı koltuk kapasitesi kadar yolcu taşıyabilecekler. Kesinlikle ayakta yolcu almayacaklar. Karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak oturulacak.

* Belediye (EGO) ve özel halk otobüsleri: Araç ruhsatlarında yazılı koltuk kapasitesi kadar oturarak ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30’u kadar da ayakta yolcu taşıyabilecekler. Karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulacak.

* İlçelerden taşımacılık yapan özel halk otobüsleri: Araç ruhsatında yazılı koltuk kapasitesi kadar yolcu taşıyabilecekler. Kesinlikle ayakta yolcu almayacaklar. Karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulacak.

* Metro, Başkentray ve Ankaray’da: Vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar da ayakta yolcu taşıyabilecekler. Karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulacak.

AFİŞ ASILACAK ANONS YAPILACAK

Yeni uygulamaya ilişkin kurallar afiş ve broşürlerle araçlara, duraklara asılacak. Ayrıca dijital ekranlarda gösterilerek ve anonslar yapılarak vatandaşlara duyurulacak. Boş bırakılması gereken koltuklar işaretlenecek. Önceden olduğu gibi araçlara maskesiz yolcu alınmaması, el dezenfektanı ve kolonya bulundurulması, sosyal mesafeye yönelik tedbirler de sürdürülecek.

SİNYAL VERİLMİŞTİ

Öte yandan, Ankara Halk Otobüsler Kooperatifi’nin (AHOK) ‘yolcu oturma kapasitesinin azami 50’si kadar oturarak, yüzde 25’i kadar da ayakta’ şeklindeki taşıma uygulamasının, ‘toplam kapasitenin yüzde 50’si kadar’ olarak değiştirilmesi talebini; Hürriyet Ankara 1 Haziran’da “Yüzde 50’ye dönelim sinyali” manşetiyle gündeme getirmişti.

Toplu taşımaya normalleşme ayarı

Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında haftalarca, ‘Yolcu oturma kapasitesinin yüzde 50’si kadar oturarak, yine oturma kapasitesinin yüzde 25’i kadar da ayakta yolcu taşınabilmesi’ kararı uygulanmıştı.

 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Toplu taşımaya normalleşme ayarı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Haziran 2020 tarihinde saat 02 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Toplu taşımaya normalleşme ayarı haberi güncellenecektir.

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