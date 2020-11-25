Toplu taşımaya kısıtlama ayarı

Sokağa çıkma kısıtlamasında metro ve ANKARAY’ın hizmet vermeyeceği 20.00-00.00 saatleri arasında semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti sağlanacak, servis hizmeti veren hatlarda otobüsler saat 20.00 itibarıyla her 60 dakikada bir hareket edecek. Metro ve ANKARAY’da vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar ayakta; otobüslerde ise araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturarak ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30’u kadar da ayakta yolcu taşıyabilme kuralına uygun olarak hizmet verilecek. EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye; EGO CEP’te mobil uygulamasından ya da ‘www.ego.gov.tr’ internet adresinde bulunan ‘Hareket Saatleri’ ve ‘Şehir İçi Ulaşım/Web Bilgi Sistemi’ bölümlerinden ulaşılabilecek.







