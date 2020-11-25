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Ankara Haberleri: Toplu taşımaya kısıtlama ayarı

ANKARA HABERLERİ

Toplu taşımaya kısıtlama ayarı

Hürriyet Haber
25.11.2020 - 00:59 |Son Güncelleme :

EGO Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerini yeniden düzenledi.

Hürriyet Haber

Sokağa çıkma kısıtlamasında metro ve ANKARAY’ın hizmet vermeyeceği 20.00-00.00 saatleri arasında semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti sağlanacak, servis hizmeti veren hatlarda otobüsler saat 20.00 itibarıyla her 60 dakikada bir hareket edecek. Metro ve ANKARAY’da vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar ayakta; otobüslerde ise araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturarak ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30’u kadar da ayakta yolcu taşıyabilme kuralına uygun olarak hizmet verilecek. EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye; EGO CEP’te mobil uygulamasından ya da ‘www.ego.gov.tr’ internet adresinde bulunan ‘Hareket Saatleri’ ve ‘Şehir İçi Ulaşım/Web Bilgi Sistemi’ bölümlerinden ulaşılabilecek.

Toplu taşımaya kısıtlama ayarı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Toplu taşımaya kısıtlama ayarı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Kasım 2020 tarihinde saat 00 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Toplu taşımaya kısıtlama ayarı haberi güncellenecektir.

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