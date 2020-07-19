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Ankara Haberleri: Toplu taşımada dezenfeksiyon

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Toplu taşımada dezenfeksiyon

Hürriyet Haber
19.07.2020 - 17:44 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Hürriyet Haber

EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY’da günlük olarak hijyen çalışmaları gerçekleştiren Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla seyahat etmesi için yoğun bir mesai harcıyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından servise çıkartılan günlük yaklaşık bin 320 otobüs başta olmak üzere metro ve ANKARAY’da bulunan vagonlar her gün iç-dış temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Yolcuların ellerini dezenfekte edebilmesi için konulan el dezenfektan üniteleri de günlük olarak doldurularak otobüsler sefere hazır hale getiriliyor.

Toplu taşımada dezenfeksiyon

KENDİ ASFALTINI ÜRETMEYE BAŞLADI

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi de (PORTAŞ) kendi asfaltını üretmeye başladı. Saatte 130 ton asfalt üretme kapasitesine sahip olan Polatlı’daki Asfalt Plent Şefliği’nde kendi asfaltını üretmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi bu sayede maliyetleri de düşürecek. 27 bin 31 metrekarelik alanda kurulu olan ve saatte 130 ton asfalt üreten tesis, tek vardiyada ise bin 500 ton asfalt üretme kapasitesine sahip. Önümüzdeki süreçte kendi taş ocağını açmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, doğalgaz hattının çekilmesiyle birlikte üretilen asfaltın maliyetini daha da düşürecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Toplu taşımada dezenfeksiyon hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Temmuz 2020 tarihinde saat 17 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Toplu taşımada dezenfeksiyon haberi güncellenecektir.

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