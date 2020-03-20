Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Toplu taşımada 65 yaş izolasyonu uygulanmalı

Ankara Haberleri: Toplu taşımada 65 yaş izolasyonu uygulanmalı

ANKARA HABERLERİ

Toplu taşımada 65 yaş izolasyonu uygulanmalı

Hürriyet Haber
20.03.2020 - 22:39 |Son Güncelleme :

65 yaş ve üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarından ‘ücretsiz’ faydalanmaları nedeniyle risk altında olduklarına dikkat çeken Hürriyet Ankara okurlarının önerisi şöyle: “65 yaş ve üzeri vatandaşları evde tutmanın en kolay yolu, ücretsiz toplu taşıma kullanımının korona tehlikesi geçinceye kadar kaldırılması.”

Hürriyet Haber

BAŞKAN YAVAŞ AÇIKLADI: KULLANIM ORANLARI YÜKSEK

LÜTFEN EVDE KALIN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın toplu taşımayı kullanım oranlarının yüksek olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayız” tweet’ini paylaşarak vatandaşlara “Lütfen bu zor günler geçene kadar evde kalın” uyarısı yaptı.

Toplu taşımada 65 yaş izolasyonu uygulanmalı
Yavaş ayrıca, ücretsiz ve indirimli ulaşım kartlarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkisinde olduğu yönünde bir görsel paylaştı.

65 yaş ve üstü için bu karar alınmalı65 yaş ve üstü için bu karar alınmalı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Toplu taşımada 65 yaş izolasyonu uygulanmalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Mart 2020 tarihinde saat 22 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Toplu taşımada 65 yaş izolasyonu uygulanmalı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Mehter marşına +1 dokunuşu

Mehter marşına +1 dokunuşu

Ağır faturaya onay verildi

Ağır faturaya onay verildi

Gazetecilere hijyen kiti verilmeli

Gazetecilere hijyen kiti verilmeli

Gıda kıtlığı yaşanması söz konusu değil

Gıda kıtlığı yaşanması söz konusu değil

Uzaktan çalışma OSTİM’de mümkün değil

Uzaktan çalışma OSTİM’de mümkün değil

Ankaraya da İstanbul modeli

Ankara'ya da İstanbul modeli

Kenti beyaza bürüdü

Kenti beyaza bürüdü

ANKESOB binasında dezenfekte çalışması

ANKESOB binasında dezenfekte çalışması

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.