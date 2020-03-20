Toplu taşımada 65 yaş izolasyonu uygulanmalı

BAŞKAN YAVAŞ AÇIKLADI: KULLANIM ORANLARI YÜKSEK

LÜTFEN EVDE KALIN



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın toplu taşımayı kullanım oranlarının yüksek olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayız” tweet’ini paylaşarak vatandaşlara “Lütfen bu zor günler geçene kadar evde kalın” uyarısı yaptı.



Yavaş ayrıca, ücretsiz ve indirimli ulaşım kartlarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkisinde olduğu yönünde bir görsel paylaştı.