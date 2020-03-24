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Ankara Haberleri: Toplayıcılar memnun

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Toplayıcılar memnun

Sedat CENİKLİ
24.03.2020 - 09:48 |Son Güncelleme :

ABB’nin, kağıt toplayan vatandaşlara yönelik barınma evinde konaklama imkânı ve gıda yardımı kararı, geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşları memnun etti. Atık toplayan vatandaşlar, “Birileri tarafından düşünülüyor olmak moral verdi, bizi çok mutlu etti” dedi.

Sedat CENİKLİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokaklarda gezip atık toplayarak geçimini sağlayan vatandaşların evlerinde kalmaları için hayata geçirdiği ‘barınma evinde kalma’ ve ‘gıda yardımı’ uygulaması, atık toplayıcıları memnun etti. Geri dönüşüm için ‘çek çek’ adı verilen araçlarla gün boyu sokaklarda dolaşıp, çöplerden kağıt ve plastik atıkları toplayarak hayatlarını idame etmeye çalışan vatandaşlar, “Birileri tarafından düşünülüyor olmak moral verdi, bizi çok mutlu etti” dedi. Uygulama kararı için ABB Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Sokak Atık Toplayıcılar Derneği (SATDER) Başkanı Recep Karaman, Hürriyet Ankara’ya konuştu:

Toplayıcılar memnun

20 BİN KİŞİYİ ETKİLEDİ

“Ankara’da çalışan atık toplayıcı sayısı bazı dönemlerde 6 bini buluyor. Şehir değişikliklerinden dolayı rakam değişiyor ancak en az 5 bin kişi, uygulama sayesinde geçici süreyle sokaklardan çekilmiş olacak. Aileleriyle birlikte bu rakam 20 bini buluyor. Yaptığımız iş gereği risk grubundayız ve uygulamayla birlikte biz de evlerimizde olabileceğiz. Belediye kumanya yardımı yapacak, evlerimiz ilaçlanacak, barınma sorunu olanlar belediyenin barınma evinde kalabilecek.

BİZE KALSA ÇALIŞIRDIK AMA...

Birileri tarafından düşünülüyor olmak moral oldu, bizi çok mutlu etti. Ancak tabi ki bu yetersiz. Biz hükümetten de bu süreçte destek bekliyoruz. Biz günlük kazanan insanlarız. Bir gün çalışmasak ekmeğimiz olmuyor. O yüzden bize kalsa çalışmak isterdik ancak risk grubundayız. Bizim faturalarımız, kiralarımız var. Bu konularda da bizi düşüneceklerini tahmin ediyoruz. Sayın Mansur Yavaş’a duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum.”

İLK KUMANYADAĞITILDI

Öte yandan, kağıt toplayıcılığı yapan vatandaşlara kumanya dağıtılarak, çalışma alanlarında dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, “600’ü Çiğdem Mahallesi Şirintepe mevkisinde, 600’ü diğer üç bölgede olmak üzere aileleri ile birlikte bin 200 kişiye kumanya dağıtacağız. İsim isim tespit ettik, bizzat kendilerine teslim ediyoruz” dedi. Belediyenin Koronavirüs Kriz Merkezi raporları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Koç, şunları söyledi: “Raporlarda gördük ki kağıt toplayıcıları hem bireysel olarak en büyük risk grubunu hem de virüsün taşınması ve yayılması konusunda ciddi tehlike oluşturuyor. Bu nedenle kağıt toplayıcılığını yasakladık. Kağıt toplayıcılarının iaşelerini ve beslenmelerini belediye olarak üzerimize aldık. Her gün sabah akşam aileleri ile birlikte iaşlerini sağlayacak sistemi oluşturduk ve yemeklerini dağıtacağız. Ayrıca bulundukları bölgeyi, toplanmış kağıtları her gün dezenfekte ediyoruz.”

Toplayıcılar memnun

ABB, uygulamayı önceki gün Twitter’dan, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara’da kağıt toplayıcılığı yasaklanmıştır. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza barınma evinde konaklama imkânı ve gıda temini belediyemiz tarafından sağlanacaktır” diye duyurdu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Toplayıcılar memnun hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Mart 2020 tarihinde saat 09 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Toplayıcılar memnun haberi güncellenecektir.

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