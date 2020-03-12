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Ankara Haberleri: Tokalaşmamaya dikkat edin

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Tokalaşmamaya dikkat edin

Hürriyet Haber
12.03.2020 - 09:23 |Son Güncelleme :

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tüm dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüsün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Hürriyet Haber

Özellikle 60-65 yaş üzerindeki vatandaşların ve kronik hastalığı olan bireylerin risk altında olduğunu hatırlatan Yamanel, “Bu bireylerin mümkün olduğu kadar kalabalık alanlardan uzak durmaları gerekiyor. Özellikle toplu taşıma araçlarında toplu bulunulan yerlerde özellikle maske kullanılabilir” dedi. Şu an için alınan önlemlerin üst düzeyde olduğunu kaydeden Yamanel uyarıları şöyle: “Vatandaşların kişisel hijyen kurallarına uyması çok önemli. Elleri sık sık yıkamak, kalabalık yerlere mümkün olduğu kadar çıkmamak, çıkacaksak cerrahi maske kullanmak önemli. Mümkün olduğu kadar tokalaşmamaya, öpüşmemeye özen göstermek dikkat edeceğimiz şeyler arasında. Beslenmemize dikkat etmek gerekiyor bu dönemde, özellikle bunun dışında bağışıklığı güçlendirecek bir hap bir tedavi önermiyoruz.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tokalaşmamaya dikkat edin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Mart 2020 tarihinde saat 09 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tokalaşmamaya dikkat edin haberi güncellenecektir.

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