Tokalaşmamaya dikkat edin

Özellikle 60-65 yaş üzerindeki vatandaşların ve kronik hastalığı olan bireylerin risk altında olduğunu hatırlatan Yamanel, “Bu bireylerin mümkün olduğu kadar kalabalık alanlardan uzak durmaları gerekiyor. Özellikle toplu taşıma araçlarında toplu bulunulan yerlerde özellikle maske kullanılabilir” dedi. Şu an için alınan önlemlerin üst düzeyde olduğunu kaydeden Yamanel uyarıları şöyle: “Vatandaşların kişisel hijyen kurallarına uyması çok önemli. Elleri sık sık yıkamak, kalabalık yerlere mümkün olduğu kadar çıkmamak, çıkacaksak cerrahi maske kullanmak önemli. Mümkün olduğu kadar tokalaşmamaya, öpüşmemeye özen göstermek dikkat edeceğimiz şeyler arasında. Beslenmemize dikkat etmek gerekiyor bu dönemde, özellikle bunun dışında bağışıklığı güçlendirecek bir hap bir tedavi önermiyoruz.