TIR kullanmak çok keyifli

Yıllardır ileri sürüş eğitimi veren ve karavanla dünyayı gezmek istediğini belirten 56 yaşındaki Dilek Demirtaş, TIR ehliyeti aldı. Demirtaş, hazırladığı eğitim videolarıyla da binlerce kişiye ulaştı. Kendine özgü anlatımı ve nezaket kurallarıyla büyük beğeni toplayan Demirtaş, “Kadınlar isterse her şeyi başarır. Araç kullanan herkes TIR da kullanabilir” dedi. 37 yıldır trafikte olduğunu kaydeden Demirtaş, şunları söyledi: "Geçen sene karar verdim almaya. Dünyayı gezmeyi istiyordum. Ehliyetten başlayayım dedim. Madem alıyorsun en büyük ehliyeti al dediler. Ben de C1 ehliyeti aldım. TIR kullanmak çok güzel ve keyifli.







GÜVENLİ SÜRÜŞ DİLEĞİ

Sosyal medyada ‘Güvenli Sürüş Dileği’ diye bir sayfamız var. Amacımız, gittikçe artan trafiğimizi daha hoşgörülü ve anlayışlı hale getirmek. Bunun gerçekleşebilmesinin başlıca yolu ise eğitim. Videolarımızı bu doğrultuda hazırlıyoruz. Bu sayfayla faydalı olabildiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz çok daha fazla kişiye ulaşmak. Okumayı çok sevmiyoruz biz, daha çok izleyerek öğreniyoruz. Bu videoları elimizden geldiğince, anne oğul birlikte yapıyoruz. Çok güzel geri dönüşler oluyor videolarımızı izleyenlerden. Çok yer gezdim ama hayalim dünyayı gezmek. Ehliyetle başladım. Karavana hazırlık olsun istedim.”