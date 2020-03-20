Terk etmeyin bize muhtaçlar

Dünyayı saran koronavirüs salgınının Türkiye’de yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler alınırken, Hayvan Hakları Federasyonu’ndan (HAYTAP) ‘can dostlar’ için önemli uyarılar geldi. Türkiye’de vaka sayısının artmasıyla evcil hayvanlarını evlerinden uzaklaştırmaya çalışanların görülmeye başladığına dikkat çeken HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, “Hayvanlar koronavirüs taşımıyor. Ancak şu anda hiçbir günahları olmadığı halde, insanlar korktuğu için terk edilme tehlikesiyle karşı karşıyalar” diye konuştu. Hem evde bakımı üstlenilen hem de sokakta yaşayan can dostlar için Hürriyet Ankara’ya açıklamalarda bulunan Sayılgan, şu ifadeleri kullandı:

HAYVANLARDAN BULAŞICILIĞI YOK

“HAYTAP merkez ofise telefonlar yağıyor. İnsanlar evde baktıkları evcil kedi ve köpeklerini, hastalığı yaydıklarından korktukları için terk etmek istiyorlar. ‘Size mi bırakalım, barınağa mı’ diye arıyorlar. Hayvanlardan koronavirüs geçebileceğini düşünüyorlar. Uzmanlar uyarıyor, veteriner hekimler söylüyor. Koronavirüsün, kesinlikle hayvanlar üzerinden bir bulaşıcılığı yok. Hayvanlar koronavirüs (Covid-19) taşımıyor. Evcil hayvanlar bizim sorumluluğumuzda. Bize muhtaçlar, bizi aileleri biliyorlar. Sokağa terk edilme tehlikesi yaşıyorlar şu an.

SOKAKTAKİLERİ DE GÖZETMELİYİZ

Diğer bir konu ise sokak hayvanları. Bu konuda belediyelere çok ciddi görevler düşüyor. Dışarı çıkılmaması, evde kalınması gerekiyor bu süreçte. O yüzden vatandaşlar tarafından bakılan sokak hayvanlarının beslenme durumları muhtemelen sekteye uğrayacak. Sokak hayvanlarının bu süreçte mağdur olmaması için belediyelerin beslenme odakları oluşturması gerekiyor. Belediye görevlileri, maske ve kıyafetlerle gerekli önlemleri alarak bu odaklara düzenli olarak mama bırakmalı. Eczane ya da markete gitmek için dışarı çıkan vatandaşların da uygun yerlere mama bırakması gerekiyor. Hayvanları da gözetmemiz gerekiyor.”

BAKIMEVLERİ AÇIK OLMALI

Türkiye genelinde bazı belediyelerin, hayvan bakımevlerindeki acil servis hizmetlerini de salgın nedeniyle durdurduğunu savunan Sayılgan, “Panikten dolayı insanlar işe gitmek istemiyorlar, anlıyoruz. Ancak barınaklar tıpkı hastaneler; veteriner hekimler de hastaneler gibi, bu kapsamın dışında kalmak durumunda. Dolayısıyla bakımevlerinin hizmet vermesi ve hayvanların açlık ya da sağlık sorunları problemleri yaşamaması lazım” diye konuştu.